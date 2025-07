El PP de Málaga inaugura el salón de actos 'José María Martín Carpena' y crea un premio literario en homenaje al edil

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha informado este lunes de que la formación ha otorgado el nombre de José María Martín Carpena al salón de actos y sala de prensa de la sede provincial cuando se cumplen 25 años del asesinato del concejal 'popular' a manos de la banda terrorista ETA.

Así lo ha expuesto en el marco de una Junta Directiva Provincial extraordinaria, donde también ha anunciado la celebración, a partir del próximo año, de un certamen de relatos cortos dirigido a menores de 18 años, "donde los jóvenes podrán abordar temáticas como la libertad, la defensa de los derechos humanos y la democracia, y que aspira a trasladar esos valores entre las generaciones venideras".

Durante el acto, que ha contado con la participación del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la exregidora Celia Villalobos y los expresidentes del PP malagueño Manuel Atencia y Joaquín Ramírez, Navarro ha reivindicado "hoy, más que nunca, memoria, dignidad y justicia", alegando que "recordamos a José María y le damos las gracias por todo lo que ha hecho por el PP y por la defensa de la libertad y la democracia".

"Este es nuestro testimonio para que las generaciones venideras conozcan el valor de la democracia y lo que ha costado llegar hasta aquí; este es nuestro homenaje a José María Martín Carpena y a todas aquellas personas que han dado la vida por la defensa de la libertad y la democracia", ha subrayado la presidenta provincial.

En este punto, ha afirmado que es "triste y doloroso" que se mercadee con el dolor de las víctimas por rédito político, lamentando que el Gobierno de Sánchez es responsable del acercamiento a las cárceles del País Vasco y Navarra del cien por cien de los presos de ETA que estaban desplazados fuera de esas comunidades en el año 2018.

Además, ha recordado que en octubre de 2024 la consejera socialista de Justicia en el País Vasco otorgaba el Tercer Grado a uno de los asesinos de José María Martín Carpena, Luis Portero y Antonio Muñoz Cariñanos.

Así, ha criticado que el Gobierno de Sánchez vive en una "cesión permanente a sus socios independentistas y separatistas". "Hablamos de un Gobierno que, con nocturnidad, alevosía y, sobre todo, sin dignidad ninguna ha accedido a todos y cada uno de los requerimientos de Bildu para permanecer en La Moncloa", ha apostillado.

"En todo este tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez y los herederos de ETA han sido uña y carne", ha incidido la dirigente 'popular', advirtiendo de que "el partido que se ha mantenido con determinación, firmeza y sin ninguna debilidad frente a los terroristas y sus herederos; y junto a las víctimas y sus familias en la defensa de los derechos y libertades ha sido el Partido Popular y así lo ha vuelto a dejar claro el presidente Feijóo".

Navarro ha asegurado que "José María estaría contento del avance de su partido a nivel territorial pero, sobre todo, de que siga siendo quien defiende la democracia y los derechos y libertades que rezan en la Constitución", punto en el que ha reivindicado la determinación de Alberto Núñez Feijóo para, en el marco de XXI Congreso del PP recientemente celebrado, afirmar que "somos el partido del diálogo, el acuerdo y el consenso pero con una línea roja, que es no hablar ni pactar con los herederos de ETA, marcando así una hoja de ruta clara para nuestro partido".

En esta línea, la presidenta provincial ha advertido de que "el terrorismo no puede tener justificación ni puede ser blanqueado y, menos aún, por intereses partidistas. No se puede pisotear la memora de las víctimas de aquella barbarie, con más de 850 asesinatos, 2.600 heridos y casi 90 secuestrados", ha enumerado.

Por eso, ha continuado, "desde el PP de Málaga también queremos reivindicar que gracias a personas como José María y a quienes mantienen viva su memoria, hoy disfrutamos de una democracia más plena, alzándonos como un escudo frente a quienes la atacan y amenazan con la pérdida de derechos y libertades; los mismos valores que movilizaron aquel mes de julio de 2000 a más de 300.000 malagueños, que salimos a la calle para pedir el fin de ETA".

La dirigente 'popular' ha explicado entonces que "los malagueños no olvidamos, pero han pasado 25 años y hay nuevas generaciones de jóvenes que, afortunadamente, no han vivido la barbarie que supuso la acción sangrienta y terrorista de ETA; también hay nuevas generaciones de periodistas que no conocieron a José María Martín Carpena y el trabajo que hizo por esta ciudad; y es una realidad que muchos menores de 20 años desconocen quién era la persona que hoy da nombre al Palacio de los Deportes donde celebran cada victoria del Unicaja".

Por todo ello, ha añadido, "en el marco de este 25 aniversario hemos querido darle el testigo a los jóvenes con ese certamen literario y grabar a fuego el nombre de nuestro compañero en esta sala de reuniones que, además, es la puerta de entrada a la sede de colectivos, vecinos y entidades, a quienes atendemos y damos respuesta desde las instituciones que gobernamos. Esa correa de transmisión con la sociedad es lo que mejor representa a José María Martín Carpena y, por eso, pensamos que este es un espacio idóneo para mantener viva su memoria", ha concluido Navarro.