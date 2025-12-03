El PP de Málaga insta a enarbolar bandera de la igualdad y el equilibrio territorial el 4D ante "agravios" de Sánchez

La presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha instado a los malagueños a enarbolar la bandera de Andalucía con motivo del 4 de diciembre, animando a levantar la verdiblanca para reivindicar igualdad el equilibrio territorial. - PP MÁLAGA

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha instado este miércoles a los malagueños a enarbolar la bandera de Andalucía con motivo del 4 de diciembre, animando a levantar la verdiblanca para "reivindicar la igualdad y el equilibrio territorial ante los continuos agravios de Sánchez y Montero a esta tierra".

Así lo ha expuesto junto a la portavoz popular en Alhaurín el Grande (Málaga), Toñi Ledesma, municipio donde los 'populares' han desplegado una bandera de Andalucía de 30 metros para conmemorar el espíritu reivindicativo del 4 de diciembre de 1977, lamentando que, "casi medio siglo después, el sanchismo nos obliga a echar la vista atrás por su falta de inversión y su bloqueo político a Andalucía y a Málaga".

"No es juego democrático priorizar las inversiones siempre en los mismos territorios, negándoselas a Málaga y a Andalucía", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que "tampoco es aritmética parlamentaria mantener siete años de abandono y bloqueo a esta tierra por interés partidista y personal de Pedro Sánchez".

Así, la dirigente 'popular' ha destacado que esta conmemoración oficial del Día de la Bandera, impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno en 2022, "es importante para exigir esa igualdad que por derecho nos hemos ganado los andaluces ante un escenario en el que Sánchez y Montero siguen dando pasos para consolidar esos agravios".

En este punto, Navarro ha reprochando al Gobierno socialista que "mantenga, desde hace siete años, el injusto sistema de financiación que hace perder a Andalucía más de 1.500 millones de euros al año" y ha alertado de que "los malagueños y los andaluces hemos retrocedido en términos democráticos de igualdad, pero lo haremos también en términos de bienestar si no alzamos la voz".

También ha criticado la "inversión cero" del Ejecutivo socialista para mejorar las carreteras o la red de Cercanías, tanto de la Costa como del interior y ha criticado, además, que "nieguen" a la AP-7 bonificaciones que ya disfrutan autopistas como la AP-9 gallega y que supondrían un ahorro de 2.000 euros al año para los conductores malagueños.

De igual modo, ha afeado al Gobierno que "no haya destinado ni un solo euro" a ejecutar las obras hidráulicas "de su competencia que mantiene pendientes en la provincia y que superan los 2.000 millones de euros".

La presidenta del PP malagueño ha advertido de que "en Andalucía y en Málaga nos gusta mirar al futuro; somos referentes en progreso y bienestar gracias a gobiernos como el de Juanma Moreno", si bien ha censurado que "el sanchismo nos mantiene anclados en el pasado, avivando el frentismo entre ciudadanos porque piensan que así obtienen algún rédito electoral".

Sin embargo, ha resaltado que "eso no va en el ADN de los andaluces", abundando en que "no queremos ser más que nadie, somos solidarios por naturaleza; aspiramos a construir el porvenir bajo una bandera común de diálogo y consenso".

"Defendemos el progreso con ambición y mucho trabajo frente al afán recaudador del Gobierno", ha explicado, al tiempo que ha afeado al Ejecutivo socialista que no haga nada para paliar la inflación mientras que a las familias cada vez les cuesta más llegar a final de mes; además de las 97 subidas de impuestos aprobadas desde que Sánchez es presidente, una docena de ellas aplicadas directamente a los autónomos por parte de "un Gobierno sectario que les castiga y les exprime".

Navarro ha animado a los malagueños a "mantener vivo el espíritu reivindicativo del 4 de diciembre mientras continúan las cesiones a Cataluña", apuntando entre las últimas la gestión de las oposiciones y procesos de selección de los nuevos habilitados nacionales o cómo Montero "se ha entregado al independentismo catalán para que las comunidades más ricas tengan más".

"Lo que no puede ser --ha añadido-- es que el Gobierno recaude en Málaga más de 5.500 millones de euros al año en impuestos estatales y no revierta aquí ni un euro en inversiones; no puede ser que nuestro dinero sirva para seguir financiando las exigencias que hacen nacionalistas y separatistas para mantener a Sánchez en La Moncloa".

Por todo ello, ha instado a desplegar la bandera de Andalucía y "decirle al sanchismo que ya se ha acabado su tiempo, tras siete años años promulgando la desigualdad hacia Málaga y Andalucía". Al respecto, ha instado al Gobierno a "oír el clamor de los españoles y andaluces; a poner fin al desgobierno y los agravios territoriales, y convocar elecciones", ha concluido.