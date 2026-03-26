El PP de Málaga insta a Montero pedir el cese del ministro Óscar Puente como "su primer y último acto" en el Gobierno

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha sugerido este jueves a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que "si quiere defender a Andalucía, que su primer y último acto en el Gobierno sea pedir el cese del ministro de Transportes, Oscar Puente" tras su comparecencia de este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha subrayado en una nota de prensa que "negar un problema que afecta a decenas de miles de malagueños y andaluces, y a toda la economía de Málaga y Andalucía, y ratificarse en sus insultos a los periodistas, sería motivo de cese o dimisión en cualquier gobierno serio".

Así ha reaccionado Carmona a las palabras de Puente, quien ha calificado de "chascarrillo poco serio" la desconexión de Málaga por alta velocidad "desde hace más de dos meses", unas manifestaciones que, tal y como ha recriminado este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, "suponen un insulto intolerable a los malagueños".

"El problema no es un chascarrillo; lo vergonzoso es tener un ministro que desprecia a toda una provincia y a toda una región mientras es incapaz de gestionar una crisis que él mismo ha agravado", ha subrayado el secretario general del PP malagueño, insistiendo en que la situación "evidencia la negligencia y la falta de planificación" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, ha añadido que "su comparecencia de ayer fue, además, otra falta de respeto a los ciudadanos y al Parlamento. Quien desprecia así los problemas de sus administrados no es digno de seguir en el cargo".

"Puente ha pasado de ser un ministro ineficaz a convertirse en un obstáculo permanente para Málaga", ha afirmado Carmona, quien ha insistido en que las decisiones "erráticas, improvisadas y perjudiciales" y la falta de alternativas reales están provocando "un daño sin precedentes a miles de usuarios, trabajadores y empresas".

Por ello, el dirigente 'popular' ha instado a Montero a "dejar de actuar como escudo político de Sánchez y Puente" y a ejercer de forma inmediata su influencia en el Consejo de Ministros. "Si le queda algún compromiso con Málaga, este es el momento de demostrarlo", ha subrayado.

En esta línea, el secretario general del PP ha reclamado al Ejecutivo que atienda "de inmediato" las propuestas planteadas por el Partido Popular, entre ellas la habilitación de un puente aéreo provisional con precios tasados, el refuerzo de vuelos, el uso de trenes de ancho variable para evitar transbordos en autobús, así como la bonificación de los peajes de la Costa del Sol y Las Pedrizas.

Del mismo modo, ha exigido medidas económicas "urgentes" para compensar a los sectores afectados, especialmente el turístico, y ha criticado la "opacidad" del Ministerio al no facilitar información completa sobre las obras en el talud de Álora, además de reprochar que no se intensificaran los trabajos hasta semanas después del derrumbe.

Por último, el secretario general ha advertido de que el PP continuará elevando la presión política e institucional "hasta que el Gobierno deje de castigar a Málaga y a Andalucía y asuma responsabilidades ante un nuevo agravio sin precedentes".