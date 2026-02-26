PP de Málaga lamenta que el Gobierno niegue pérdidas por "el caos" ferroviario para "tapar su incompetencia"

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha lamentado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez haya negado las pérdidas que está teniendo la economía malagueña para "tapar su incompetencia, tras la ineficaz gestión de las ayudas para los afectados por los estragos que ha dejado el paso de los temporales" y ha recordado que "el turismo es la principal industria de Málaga".

En una nota, Del Cid ha alertado de que el Ejecutivo de Sánchez "primero normalizó las incidencias, averías y cancelaciones prácticamente diarias en los trenes de la provincia y ahora da como bueno el traslado en autobús hasta Antequera en la conexión por AVE con Madrid" y ha subrayado que "ante de este desastre, la alta velocidad era un servicio de excelencia".

Por ello, la dirigente 'popular' ha tachado de "falta de respeto" que los socialistas malagueños "se pongan de perfil ante las consecuencias del aislamiento por alta velocidad y del deterioro ferroviario, mientras están en juego miles de puestos de trabajo en la provincia".

Así, ha insistido en que "este aislamiento por tren que sufre la capital por la incapacidad del Ejecutivo sanchista está generando un impacto negativo irreparable en la economía malagueña". "La incertidumbre se ha apoderado de la provincia ante la inacción y la desidia de un Gobierno que ha aislado a Málaga. Llevan siete años de abandono continuado y consciente", ha reclamado.

"Incluso hay empresas que, ante la caída de ingresos que se esperan por el caos ferroviario, han tenido que presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sus trabajadores", ha reseñado Del Cid.

De esta forma, según ha recordado, los hosteleros "ya han cifrado las pérdidas en más de 300 millones de euros", unos números que, ha dicho, "pueden dispararse por el descenso de las reservas hoteleras de cara a Semana Santa y que la Junta de Andalucía cifra en más de 190 millones".

"¿Quién va a escoger un viaje en tren de más de cuatro horas y media, que incluye una llegada en bus hasta Málaga? El turismo se va a decantar por otras opciones ante la incapacidad del Ministerio de Transporte y ADIF para reparar un talud que se desprendió hace tres semanas", ha recalcado.

Por ello, la dirigente 'popular' ha reclamado que "aquí en Málaga las infraestructuras no tienen ideología", y ha instado al ministro Óscar Puente a "acelerar la reparación del talud" para no generar una crisis económica en la provincia sin precedentes.

Asimismo, ha contrapuesto "la desidia" del Ejecutivo socialista para impulsar las ayudas que "reparen el daño colateral de su abandono a la provincia" tras el paso de los temporales, frente a "la planificación, voluntad política y anticipación que ha demostrado en todo momento el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno2.

"La Junta de Andalucía va muchos pasos por delante de Sánchez. Ya ha anunciado que va a movilizar 1.780 millones de euros para la recuperación de Andalucía, de los cuales más de 255 millones irán a parar a los malagueños afectados por el temporal, mientras que Sánchez todavía, ni siquiera, ha especificado el listado de municipios que recibirán las ayudas", ha enfatizado Del Cid.

"Tampoco sabemos si piensan impulsar el plan urgente que necesita nuestro litoral para estabilizar las playas. No sabemos a qué esperan para poner en marcha la recuperación que la provincia necesita. Estamos a las puertas del comienzo de la temporada alta. Están jugando con el futuro de los malagueños", ha concluido.