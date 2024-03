El PP de Málaga lamenta que sean los municipios quienes "costeen el arreglo de las playas" para Semana Santa

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha denunciado que los municipios malagueños "estén costeando a pulmón" el arreglo de las playas para "tenerlas a punto" para la próxima Semana Santa ante "la dejadez" del Gobierno de España con el litoral de la provincia.

Así, ha criticado que "sean los ayuntamientos los que, un año más, tengan que salir en auxilio" del Gobierno central cuando hay temporales que afectan a sus playas". En este contexto, ha puesto como ejemplo que "en Mijas el Consistorio ha tenido que poner las máquinas a trabajar para arreglar las playas porque no tiene respuesta de la Dirección General de Costas".

"El Gobierno no interviene cuando se le necesita, no hace nada", ha afeado Navarro, quien ha incidido también en "la nula apuesta" del Ejecutivo sobre las playas de la provincia. En esta línea, ha recordado que en 2021, "apenas ejecutó el 10% del presupuesto para aportes de arena".

"Desde 2018 a 2021 redujo a la mitad el presupuesto destinado a este fin, pasando de cuatro a dos millones. En 2022 apenas llegó a ejecutar 300.000 euros y en 2023 elevó el presupuesto a 1,2 millones", ha resaltado la 'popular' al tiempo que ha señalado que "habrá que pedir los datos de este año de ejecución presupuestaria porque viendo cómo están las playas, aquí no se ha invertido un euro".

La máxima dirigente del PP malagueño ha criticado el "ninguneo continuo" del Gobierno al litoral de la Costa del Sol y al turismo, y ha reclamado "la puesta en marcha de un plan para la estabilización de las playas", que ha calificado como una "necesidad imperiosa".

En este contexto, ha indicado que "en cada temporal las playas se ven afectadas, por ello se debe acometer medidas de estabilización definitivas". "Algo por lo que no apuesta el Gobierno", pues quiere "la renaturalización" lo que supone "volver a los pedregales y desmantelar los chiringuitos, que el Gobierno andaluz de Moreno ha regularizado y a los que ha dado seguridad jurídica".

"Tenemos playas gracias a actuaciones de gobiernos anteriores y de los ayuntamientos, porque se hizo un esfuerzo conjunto para tener unas playas envidiables en el litoral", ha expuesto Navarro, quien ha añadido que los temporales suponen un perjuicio "para el turismo, pues cuanto mejor estén las playas más empleo y economía se generará".

LA ALIANZA POR MÁLAGA

Navarro ha asegurado que el PP "seguirá trabajando por Málaga" y ha lamentado que "Sánchez haya tirado por la borda en un día el trabajo realizado durante meses en la Alianza por Málaga", que tenía como base la elaboración de las cuentas estatales para impulsar el crecimiento y desarrollo de la provincia.

Los Presupuestos Generales del Estado, ha indicado que "debían incluir las primeras inversiones para el tren de la Costa, la suspensión temporal del peaje de la AP-7, el tercer carril en la ronda este, un plan de estabilización para las playas de todo el litoral malagueño, un refuerzo de las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, planes de vivienda y actuaciones para luchar contra la sequía" como "están haciendo la Junta, la Diputación y los ayuntamientos".

En este contexto, ha apuntado que para Alianza por Málaga "se convocó a los partidos con obligaciones de gobierno a nivel nacional y a la sociedad civil malagueña a través de los agentes sociales y económicos". "Llevamos meses trabajando por ello y Sánchez se la ha cargado"

Al hilo de lo anterior, ha destacado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha vendido la nación a coste cero a los nacionalistas catalanes, porque lo mínimo que se esperaba era que esa amnistía fuera a cambio de unos presupuestos".

Por último, ha pedido al PSOE de Málaga que trabaje "con responsabilidad, seriedad y rigor" por los malagueños y "deje de ir de 'reality' en 'reality'". "El secretario provincial socialista, Daniel Pérez, parece que ha abandonado el 'Club de la Comedia' para entrar en 'Tengo una carta para usted'".

En esta mismoa línea, Navarro ha expresado que "Pérez me mandó una carta hablando de una cuestión que no procedía, ya que hablar de la senda del déficit cuando el día antes se había anunciado que no íbamos a tener presupuesto es, cuanto menos, cómico". De igual forma, le ha pedido que la misiva se la remita a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "exigiéndole que elabore unos presupuestos para España que sean buenos para Málaga y que Andalucía salga de la infrafinanciación de 1.400 millones que tiene".