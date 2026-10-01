PP de Málaga pregunta en Congreso si el subdelegado ordenó no intervenir en la acampada de la plaza de la Constitución

Archivo - El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde. (Imagen de archivo). - PP - Archivo

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales por el PP de Málaga han registrado en la mañana de este jueves una pregunta escrita en el Congreso para esclarecer si el subdelegado del Gobierno en la provincia dio orden a la Policía Nacional de no intervenir en los incidentes registrados en los últimos días en la acampada de la plaza de la Constitución, "dejando sola a la Policía Local".

Así lo ha anunciado el representante del PP malagueño y concejal popular en el Ayuntamiento de la capital Carlos Conde, quien ha denunciado que el "sectarismo" del subdelegado del Gobierno se ha convertido en una cuestión de seguridad ciudadana en Málaga, subrayando que, "a la luz de los hechos, entendemos que ha podido existir una consigna a la Policía Nacional para no intervenir en los diferentes momentos de tensión vividos entre los manifestantes acampados en pleno centro histórico de la ciudad desde el pasado lunes", según ha recogido la formación en una nota.

De este modo, el PP ha pedido que se esclarezcan unos hechos que considera "graves" y que comprometen la seguridad de vecinos, trabajadores y visitantes en pleno centro histórico de la ciudad, y ha advertido de que "todo tiene un límite".

"Estamos acostumbrados al sectarismo del subdelegado del Gobierno en Málaga; a sus insultos, a su tono faltón y a su deslealtad con otras instituciones, anteponiendo la defensa de Sánchez y de su Gobierno por encima de cualquier otra cosa, incluso de la seguridad de los malagueños", ha manifestado Conde.

"Estamos acostumbrados a sus desplantes a los alcaldes y a la Junta, hasta el punto de convertirse en la principal oposición al Partido Popular por parte del Gobierno en esta provincia, pero todo tiene un límite", ha insistido, alegando que "dejar sola a la Policía Local durante los momentos de tensión vividos hace unos días en la plaza de la Constitución sólo tiene una lectura: que el sectarismo del PSOE y del subdelegado se ha convertido en un problema de seguridad para los malagueños".

Asimismo, el dirigente 'popular' ha afirmado que "entendemos el interés político que pueden tener algunas formaciones con estas movilizaciones, pero anteponer las siglas a la seguridad no es normal ni tiene justificación alguna", ha aseverado.

Por ello, ha exigido a Salas una aclaración urgente sobre si existió consigna de intervenir a la Policía Nacional y ha reivindicado que "el respeto al derecho de reunión debe ser compatible con la garantía de la seguridad ciudadana, la libre utilización de los espacios públicos y una adecuada coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha concluido.