El PP de Málaga pregunta "qué le debe Montero a Zapatero" para "defenderlo" y critica "corrupción estructural" del PSOE

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, durante la presentación de la Escuela de Verano de la formación, que se celebrará en Mijas - PP

MIJAS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha preguntado este miércoles a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, "qué le debe" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "imputado y cada vez más acorralado por los presuntos delitos de corrupción que afectan tanto a él como al Gobierno, para defenderlo a capa y espada". Además, ha criticado que "la corrupción en el PSOE es algo estructural y organizado".

Así lo ha expuesto en Mijas (Málaga) junto a la presidenta local y alcaldesa del municipio, Ana Mata, donde ha destacado que los socialistas, también los malagueños, "están inhabilitados ante tanto escándalo" y ha subrayado que "mientras Sánchez está sobrepasado con sus propios problemas, el PP de Málaga trabaja a pie de calle, junto a los vecinos, para atender sus necesidades y anhelos".

El dirigente 'popular' ha presentado la Escuela de Verano que la formación provincial celebrará este jueves y viernes, 23 y 24 de julio, en Mijas (Málaga) y que contará con una parte de encuentro entre los cargos públicos, "para poner en común las políticas que se están llevando a cabo en todos los rincones de la provincia", y un apartado de formación, señalando que "gobernar a más del 90% de los malagueños es una responsabilidad y tenemos que seguir formándonos y adaptándonos a las necesidades que tienen los vecinos".

En esta línea, ha explicado que "nuestro único objetivo es mejorar la calidad de vida de los malagueños y que nuestra provincia siga avanzando, por eso no podemos bajar los brazos" y ha lamentado que, "enfrente, tengamos a un PSOE centrado en defender y amparar la corrupción, como ya vimos con los ERE", alegando que "la imputación de Zapatero es algo inédito en nuestro país".

"A diferencia de ese Partido Socialista y de Sánchez, que está centrado y sobrepasado por sus propios problemas, el PP está al lado de los vecinos, trabajando junto a la sociedad civil y los agentes sociales y económicos por el futuro de esta provincia", ha apostillado el dirigente popular.

Así, ha incidido en que "hacemos este esfuerzo a finales de julio, una época en la que otros partidos están de vacaciones y en otras cuestiones muy diferentes a las del Partido Popular de Málaga, que sigue trabajando y formándose para mantenerse a la vanguardia en las políticas a nivel provincial".

Por su parte, Mata ha reivindicado "las buenas prácticas de los alcaldes y alcaldesas populares de la provincia" y ha valorado "la idoneidad de compartir experiencias de muchos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular desde hace años en este foro".

En este marco, ha señalado igualmente "la confianza refrendada por los malagueños y los andaluces en las pasadas elecciones autonómicas", apuntando que "Mijas es un ejemplo más de esa escucha activa y de esa gestión con resultados y que antepone el municipalismo y el interés de los vecinos ante cualquier otro asunto".