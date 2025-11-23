El PP de Málaga reconoce la labor de varias instituciones en los premios 'Junt@s contra la violencia de género'

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social e Igualdad del PP de Málaga, Lucía Yeves, ha informado de que la formación celebrará este lunes, 24 de noviembre, su tradicional acto conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, marco en el que reconocerá la labor de Leovigildo Ginel, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y el Ayuntamiento de Torremolinos en la novena edición de los premios 'Junt@s contra la violencia de género'.

En una nota de prensa, Yeves ha animado a toda la sociedad malagueña a acompaña al PP de Málaga en este acto tan especial que se celebrará este lunes en el Auditorio del Museo Ruso desde las 11,30 horas. "Nuestra formación, con estos galardones, quiere seguir reclamando la unión de toda la sociedad para prevenir, concienciar y combatir la violencia de género", ha recalcado Yeves, quien también ha destacado el compromiso de los premiados en cada uno de sus áreas o sectores.

Por ello, la "popular" ha señalado que el Ayuntamiento de Torremolinos lleva años combatiendo la violencia machista con diferentes actuaciones e iniciativas. "El consistorio costasoleño, con su alcaldesa Margarita del Cid a la cabeza, ha impulsado numerosos talleres, conferencias y campañas donde, además, han integrado a toda la comunidad educativa", ha apuntado, indicando que el municipio se ha adherido al sistema VioGén.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos, por su parte, se ha convertido en un ente clave para luchar contra la violencia de género. "La cercanía con los pacientes es fundamental en la detección de este tipo de violencia. Las farmacias se han convertido en un espacio seguro para todas aquellas posibles víctimas", ha continuado Yeves.

Finalmente, ha destacado el papel de Leovigildo Ginel, médico de familia de víctimas de violencia de género y profesor de Medicina en al Universidad de Málaga, en la lucha contra la violencia machista. "La sensibilidad y la humildad que demuestra Leovigildo a la hora de tratar a una víctima y a su familia es primordial. Su corazón va más allá de las horas y el esfuerzo que destina a ayudar a las mujeres", ha

Además, Yeves ha valorado la implicación de la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos gobernados por la formación para erradicar la violencia machista. "La unidad institucional es clave para acabar con esta violencia que, lamentablemente, afecta todavía a muchas mujeres en nuestra sociedad", ha relatado.