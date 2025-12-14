El PP de Málaga recrimina "otro atraco" del Gobierno al volver a subir la AP-7 "por encima de la inflación"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado "otro atraco" del Gobierno de España al bolsillo de los malagueños con una nueva subida del 4 por ciento que se aplicará a los peajes desde enero, "por encima de la inflación", lo que repercute especialmente en la autopista de la Costa del Sol, la más cara de España, calificando este hecho como "inasumible e inaceptable".

Según ha detallado la formación en una nota, Navarro ha advertido de que el peaje de la Costa del Sol es el "gran monumento del maltrato y del agravio" de Sánchez y Montero a Málaga, y ha reprochado al Ejecutivo socialista que mantenga este pago obligado y sin bonificaciones a los conductores malagueños "mientras que sí aprueba ayudas o liberaliza autopistas en otros territorios".

La dirigente popular ha incidido en que, durante estos siete años de gobierno de Sánchez, se han liberado y bonificado más autopistas que en toda la historia de la democracia, señalando que el Consejo de Ministros ha aprobado esta misma semana la suspensión del peaje de la AP-7 a su paso por Alicante "mientras el Ejecutivo se niega a implementar ayudas para los usuarios de esta autopista en nuestra provincia".

Asimismo, Navarro ha destacado que el Ejecutivo central ha reservado 3.800 millones de euros hasta 2048 para la AP-9 gallega, y ha subrayado que con ese dinero "se podría recuperar tres veces la AP-7 a su paso por la provincia y liberar a los malagueños de la autopista más cara de España".

En este marco, ha precisado que la formación mantiene activa la campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno que bonifique el peaje de la Costa del Sol al nivel de otras autopistas como la AP-9 gallega, precisamente, que contempla "importantes bonificaciones recogidas en el pacto del PSOE con el BNG para investir a Sánchez como presidente", como la vuelta gratis en 24 horas y un 50 por ciento adicional para quienes realicen más de 20 viajes al mes y utilicen el telepeaje.

Al hilo, ha manifestado que el Gobierno "ningunea a Málaga y a los Malagueños" pese a ser una de las provincias "más pujantes y que más aporta a las arcas del Estado". En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo ingresó el pasado año más de 5.500 millones de euros en impuestos de los malagueños, "cantidad de la que no ha revertido ni un euro en infraestructuras para nuestra provincia ni en medidas que mejoren nuestra movilidad".

En relación, la presidenta del PP malagueño ha asegurado que la formación "va a seguir defendiendo con uñas y dientes lo que es justo para Málaga", si bien ha afirmado que "los crecimientos poblacionales no pueden suponer un problema porque nuestras carreteras y nuestras conexiones ferroviarias no estén adaptadas por la falta de planificación y el abandono inversor de este Gobierno".

Finalmente, ha animado a los malagueños a sumarse con su firma a esta campaña para reclamar al Gobierno que bonifique la AP-7, y ha criticado igualmente que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya rechazado 60.000 millones de euros en préstamos de fondos europeos para hacer infraestructuras sostenibles, "dinero con el que se podrían realizar diez trenes de la Costa que conecten Nerja con el Campo de Gibraltar, las necesarias mejoras en la A-7 y bonificar el peaje de la Costa del Sol".