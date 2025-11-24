El PP de Málaga reivindica "la gestión efectiva y dotada de presupuesto frente a la violencia de género"

Acto del PP de Málaga con motivo del 25N en el que se han entregado reconocimientos. - PP MÁLAGA

MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este lunes "la gestión efectiva y dotada de presupuesto" frente a la violencia de género y ha advertido de que, ante esta lacra social, "no cabe equidistancia ni contradicciones". "Tan dañino es negar la realidad como coger la pancarta para luego legislar en contra de las mujeres o contratar dispositivos antimaltrato low cost", ha dicho.

Así lo ha expuesto junto a la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, inclusión Social e Igualdad, Lucía Yeves, durante la celebración del tradicional acto de la formación con motivo del 25N, marco en el que se ha reconocido la labor del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, del médico de familia y profesor Leovigildo Ginel y del Ayuntamiento de Torremolinos en su lucha contra la violencia machista.

Ha reclamado "unidad de acción en la sociedad" y ha destacado que la formación "practica la igualdad con hechos, con realidades, sin estridencias ni fuegos de artificio". Andalucía sumaría este año 12 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, cinco de ellas en la provincia de Málaga, una vez que se confirme como violencia machista el asesinato este pasado sábado de una mujer en Rincón de la Victoria (Málaga).

Navarro ha valorado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno destinará el próximo año un 7% más de presupuesto para la lucha contra la violencia de género y sexual hasta alcanzar los 53 millones de euros, un 25% más que en 2018. Además, ha señalado la recuperación de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género, "que el PSOE dejó de convocar en 2013 y que han servido para establecer equipos de trabajo productivos e ir dibujando estrategias y políticas de igualdad junto a la sociedad civil".

Del mismo modo, la dirigente 'popular' ha subrayado el refuerzo del Servicio Integral de Acogida para víctimas de violencia machista y sus hijos, con más de diez millones de euros de presupuesto y un 27% más de personal; mientras que el Teléfono Andaluz para la Atención a las Mujeres ha multiplicado por diez su presupuesto y ahora atiende en 72 idiomas y está conectado con el 112.

Igualmente, ha resaltado que la Junta de Andalucía ha triplicado la partida económica para ayudar a mujeres que sufren violencia de género a recuperar su autonomía económica, toda vez que ha elevado un 20% la cofinanciación de centros municipales de la mujer y casi un 54% las ayudas a entidades sociales.

La presidenta provincial también ha valorado como "último hito" la creación de una prestación de 5.000 euros para menores huérfanos de la violencia de género, "de la que desgraciadamente ya se han beneficiado 37 menores en Andalucía", ha especificado.

En este punto, ha criticado a quienes proclaman una cosa y se dan golpes de pecho pero luego perjudican a las mujeres con su gestión en los despachos, punto en el que ha reivindicado la implicación y el trabajo de los alcaldes y alcaldesas del PP en la lucha contra esta lacra, abundando en que "el PP siempre estará del lado de las víctimas y trabajando para gestionar con eficacia, con seriedad y con determinación los recursos para luchar contra la violencia de género".

Por último, Navarro ha resaltado que este martes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "por fin habrá en la provincia de Málaga unidad institucional frente a la violencia de género".

Al respecto, ha explicado que "si bien hasta ahora cada institución organizaba su propio acto, este martes tanto la Subdelegación del Gobierno, como la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga participarán en un único encuentro" y ha destacado el "importante papel" de las administraciones "para concienciar, dar visibilidad y combatir la violencia machista".

Las distinciones entregadas por el PP de Málaga han sido diseñadas y elaboradas por el artista Jesús Coronil, natural de Ubrique y afincado en Manilva.