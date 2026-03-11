PP de Málaga reivindica impulso a proyectos "que PSOE mantuvo 20 años en cajón" y valora el desdoble Casapalma-Cerralba

El secretario del Comité Electoral del PP de Málaga y alcalde de Pizarra, Félix Lozano, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PIZARRA

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Comité Electoral del PP de Málaga y alcalde de Pizarra, Félix Lozano, ha reivindicado la gestión del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno para impulsar proyectos "que el PSOE mantuvo 20 años en el cajón" y ha destacado la "histórica adjudicación" del desdoble del tramo Cerralba-Zalea que comprende la construcción de 4,2 kilómetros de la Autovía del Guadalhorce.

De este modo, Lozano ha elogiado el compromiso de la Junta de Andalucía para mejorar la movilidad en la provincia, y ha alegado que se trata de "una autovía necesaria y fundamental" para el crecimiento de Málaga.

El dirigente 'popular' ha señalado los más de 430 millones que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha movilizado en siete años para mejorar la movilidad en la provincia, y ha destacado "actuaciones eficaces" como los carriles BUS-VAO de acceso al Parque Tecnológico o hacia la entrada a Málaga capital por la A-357.

En este sentido, Lozano ha valorado estas actuaciones en la A-357 como "un buen ejemplo del compromiso adquirido por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno frente al abandono inversor del Gobierno de Sánchez desde hace siete años".

"Tenemos dos polos totalmente opuestos. Por un lado, la apuesta inversora de Juanma Moreno y su compromiso para ejecutar proyectos que los socialistas no fueron capaces de impulsar. Y, por otro, el de la desidia y la inacción de Sánchez, que mantiene colapsada la A-7, no bonifica el peaje más caro de España ni ejecuta mejoras para paliar el caos de la red ferroviaria provincial, tanto del Cercanías como de la alta velocidad", ha recalcado.

Así, el alcalde de Pizarra ha ahondado en "la falta de mantenimiento e inversión que sufre la red de Cercanías malagueña, siendo especialmente denostada la línea C-2 que conecta con el interior de la provincia", marco en el que ha criticado la acumulación de retrasos, cancelaciones y averías "por ese abandono consciente y sectario que Sánchez impone a Málaga".

"Ni amplía el servicio, ni amplía las frecuencias. Tenemos las líneas más rentables de toda España y, a la vez, las más abandonadas del país. Cada día los usuarios se la juegan, porque no saben si llegarán a tiempo a sus trabajos o lugar de estudios. La desidia 'sanchista' está colapsando a nuestra provincia", ha concluido Lozano.