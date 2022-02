El PP de Málaga reprocha al PSOE su "inacción durante décadas" en materia hídrica: "Nos sitúa ahora en grave peligro"

MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha reprochado este miércoles al PSOE su "inacción" en materia hídrica durante décadas, y ha incidido en que si los socialistas "hubieran hecho algo" en este sentido, la provincia malagueña y el conjunto de Andalucía no estarían hoy "en situación de grave peligro".

Así, ha recordado que los socialistas, "los mismos que mantienen paralizado desde hace un año el trasvase de Iznájar, que será financiado por el nuevo Gobierno andaluz, ahora tratan de buscar culpables a su ineptitud".

"Ya no valen excusas de mal gestor, toca autorizar actuaciones sin más dilación", ha espetado el dirigente del PP, quien ha añadido: "Tras años al frente del Gobierno andaluz sin ninguna planificación en materia hídrica y a punto de cumplirse cuatro años de Sánchez en la Moncloa, el PSOE dice ahora que está abierto a estudiar la creación de una desaladora en la Axarquía; pues háganla ya y, de paso, autoricen de una vez el trasvase de Iznájar".

Carmona ha instado al PSOE a "rehuir la confrontación en materia hídrica, un asunto que en Málaga nos preocupa mucho, de ahí el avance histórico impulsado desde el nuevo Gobierno andaluz en sólo tres años, por ejemplo, con la autovía del agua".

Al respecto, ha exigido "la máxima agilidad al Gobierno de Sánchez en materia hidrológica", recalcando que "el mismo partido que tiene en suspenso en trasvase de Iznájar y que solucionaría el problema de agua potable en la comarca de Antequera con sólo su autorización en el Consejo de Ministros, ya debería estar trabajando en un proyecto como esta desaladora de la Axarquía a la que hacen mención, de calado suficiente como para ser de competencia estatal".

"Hemos visto durante años cómo el PSOE en la Junta se cruzaba de brazos y esperaba a que lloviera; no ha desarrollado una planificación hidrológica adecuada y ahora tenemos que soportar estas ocurrencias", ha lamentado Carmona.

El dirigente del PP malagueño ha recordado que los socialistas "no están en la oposición, sino al frente del Gobierno central, por lo que su deber no es estudiar, sino ejecutar actuaciones y, de momento hemos, visto poca iniciativa por no decir nula, pese a que pronto cumplirán cuatro años en la Moncloa".

El coordinador general de los 'populares' malagueños ha reclamado al PSOE "altura de miras y lealtad en materia hídrica en la provincia", aseverando que "hay mucho trabajo por hacer en política de agua tras años perdidos y lo que menos esperan los ciudadanos son medias promesas sobre actuaciones que ni siquiera son capaces de comprometer seriamente".