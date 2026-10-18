PP de Málaga tacha al Gobierno como el "menos rentable" para los intereses de Málaga y reivindica el "voto útil" del PP

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el "menos rentable" para los intereses de Málaga, alegando que, "en ocho años, tenemos ejemplos y argumentos de sobra para decirle a los malagueños que la reedición de otro Gobierno Frankenstein sería la opción menos rentable para nuestra provincia".

Así lo ha expuesto junto a la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación, Margarita del Cid, durante una reunión de este órgano, donde ha subrayado que "en Málaga sabemos todo lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre", marco en el que ha reivindicado el "voto útil" al Partido Popular para "poner fin a un Ejecutivo socialista cuyo balance de gestión en la provincia es un folio en blanco".

Al hilo, Navarro ha criticado el "abandono inversor" de Sánchez a la provincia y la "ausencia de proyectos e infraestructuras", subrayando que "su balance no es que sea cero, es menos que eso, porque arroja una clamorosa pérdida de oportunidades para los malagueños". "Hablamos de una administración que ha negado inversiones y que ha metido proyectos en el cajón; ya no es qué no ha hecho, sino qué ha deshecho", ha manifestado, en alusión al "nivel de deterioro de nuestras carreteras, el Cercanías, el AVE o nuestros cuarteles y comisarías".

"El ninguneo perpetuo de Sánchez hace que esta provincia pierda trenes y oportunidades de crecimiento y desarrollo", ha incidido, advirtiendo de que "Málaga pierde cuando fallan las infraestructuras de transporte; cuando, ante un ciclo de sequía, no están las infraestructuras de interés general del Estado para hacerles frente; o cuando hay empresas que no pueden instalarse aquí por la falta de capacidad eléctrica, un déficit que también mantiene paralizadas más de 25.000 viviendas actualmente", ha explicado.

Así, ha reprochado a los socialistas que hayan estado "esquivando sin pudor" durante estos ocho años las respuestas a los "problemas de los malagueños", haciendo "brindis al sol" con promesas "que nunca se han ejecutado", punto en el que ha apuntado a la cumbre de movilidad de 2024 convocada por el Ministerio de Transportes "y cuyos compromisos tampoco se han cumplido".

"Ni mejoras en la A-7, ni bonificación del peaje de la Costa del Sol, mientras que el tren litoral sigue metido en el cajón o tampoco se ha atajado la saturación del Cercanías y el AVE ha perdido un 47% de usuarios por problemas en la infraestructura", ha enumerado.

La dirigente popular ha afirmado que "a todos estos argumentos locales se suman los de carácter nacional", censurando el "ensañamiento" del Gobierno de Sánchez con jueces y fiscales, "debilitando los pilares de la democracia y desafiando los preceptos constitucionales".

"Han ninguneado al Parlamento, le han puesto alfombra roja a un prófugo y han amparado y dado carta de naturaleza a quienes iban a romper la integridad territorial de nuestro país, tomando como último ejemplo de esto el asalto a Ceuta", ha abundado.

Del mismo modo, la presidenta del PP malagueño ha criticado el "machaque fiscal" de Sánchez a los malagueños, apuntando que "somos una provincia pujante y una de las que más ha contribuido a la recaudación de las arcas del Estado, pese a que esos recursos no han sido revertidos en materia de inversiones; ni para el necesario plan de estabilización de playas, ni para la lucha contra el narcotráfico, ni para acompasar las infraestructuras viarias y ferroviarias a la demanda y al crecimiento poblacional de esta provincia".

Una "voracidad fiscal" que han pagado los malagueños de su bolsillo, ha añadido, "y que ha servido a Sánchez para pagar favores políticos y mantenerse en el poder, incluso en connivencia con la corrupción que estamos viendo tanto dentro del Gobierno, como del PSOE y hasta en su propia alcoba".

Por tanto, Navarro ha afirmado que "ni es rentable votar al PSOE, ni es rentable un nuevo Gobierno de Sánchez para Málaga, todo lo contrario; hablamos de un Gobierno ruinoso que, de proseguir, sin duda llevará a la ruina a España en términos económicos, sociales y constitucionales", ha concluido.