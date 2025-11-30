El PP de Málaga se une "a clamor ciudadano contra Sánchez, corrupción, desgobierno y agravios territoriales"

Una delegación del PP de Málaga, encabezado por la presidenta Patricia Navarro, se ha sumado este domingo a quienes se han manifestado en Madrid "contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la corrupción, el desgobierno y los agravios territoriales" - PP MÁLAGA

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Partido Popular de Málaga se ha sumado este domingo a quienes se han manifestado en Madrid "contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la corrupción, el desgobierno y los agravios territoriales" y ha exigido ya la convocatoria de elecciones generales.

La delegación malagueña ha estado encabezada por la presidenta provincial, Patricia Navarro, quien ha destacado la que ha considerado una respuesta masiva de muchos españoles "que han evidenciado con su presencia en esta concentración que quieren el fin de un Gobierno nocivo y dañino para España, acorralado por la corrupción política, institucional y familiar".

Así, ha incidido en que los españoles "piden el fin de esta etapa, con un Ejecutivo sanchista que ataca continuamente a los pilares de nuestro Estado de derecho, corrompiendo también las instituciones, como ha ocurrido en la Fiscalía General del Estado tras la condena al fiscal general".

"No podemos normalizar esta situación anómala que se está produciendo en nuestra democracia, que va en contra de nuestros principios constitucionales y, por eso, este domingo era necesario acudir a esta concentración y seguiremos secundando estas convocatorias para demostrar que España no se rinde, que sigue teniendo dignidad", ha enfatizado Navarro.

La máxima dirigente del PP malagueño ha criticado "la deriva del Gobierno" y el "bochorno que está provocando el sanchismo entre los españoles". "Sánchez tiene que convocar elecciones y salir ya del Gobierno", ha dicho, al tiempo que ha expuesto que tres de sus colaboradores más estrechos, dos de ellos incluso han sido los números dos del PSOE como secretarios de Organización, ya han pisado la cárcel.

En este punto, ha hecho hincapié en la respuesta "cívica y masiva" de este domingo en Madrid": "Los ciudadanos estamos hartos, estamos abochornados por un Gobierno vergonzoso, que está cercado por la corrupción, que mira para otro lado y que solo responde con arrogancia y mentiras".

"Los españoles han dicho basta. No quieren a un presidente ni a un Ejecutivo que favorezca a unos españoles frente a otros; no quieren los agravios territoriales que favorece Sánchez para seguir anclado al sillón; no quieren el desgobierno de un Gobierno que lleva tres años sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado", ha sostenido.

También ha considerado que el de Sánchez es un Gobierno "nefasto, que ha actuado con el agravio permanente" y que, por ejemplo, en la provincia malagueña "no ha movido un dedo para mejorar la movilidad de nuestras carreteras, que nos fríe a impuestos y que en lo que llevamos de año ha recaudado un 20% más".

"Nuestro país necesita a un presidente como Alberto Núñez Feijóo: honrado, trabajador y que sirva a los españoles. Es hora de tener a alguien al frente del Gobierno de España que se ocupe de lo que preocupa a los ciudadanos", ha concluido la presidenta provincial del PP.