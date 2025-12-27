PP de Málaga valora "diligencia" de Junta para corregir con nueva ley andaluza de vivienda "desastre" de norma estatal

Archivo - El vicesecretario del PP de Málaga y parlamentario andaluz Daniel Castilla en una imagen de archivo - PP - Archivo

MÁLAGA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario y parlamentario andaluz por el PP de Málaga Daniel Castilla ha valorado este sábado la "apuesta real y la diligencia" del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, para abordar el problema de acceso a la vivienda y corregir con la nueva ley autonómica, que entrará en vigor el próximo 24 de enero, el "desastre" de la norma estatal de Pedro Sánchez.

Ha explicado que Andalucía "da un paso adelante" y se convierte en la primera comunidad autónoma que "contará con una ley completa y adaptada a la situación actual tras la normativa estatal que, tras dos años y medio en vigor, ha generado efectos nocivos que se traducen en una subida de precios y una menor oferta por la incertidumbre generada a los propietarios en torno a la okupación, que también se ha visto incrementada en los últimos años".

Castilla ha destacado en un comunicado que la ley andaluza supondrá una "apuesta sin precedente" por la creación de VPO y la rehabilitación de vivienda, "además de seguir avanzando en la reducción de burocracia para agilizar los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios".

Así, ha subrayado que la nueva norma pretende "buscar el equilibrio entre la oferta de alquiler y compra, defendiendo siempre el uso como residencia habitual y permanente", además de "optimizar la gestión de VPO mediante un inventario único tanto de la Junta como de los ayuntamientos".

El dirigente 'popular', que ha recordado que la provincia de Málaga registra más de 150.000 viviendas vacías, ha incidido en la creación de una comisión con mecanismos para el asesoramiento en materia de okupación y desahucios, dentro del marco de las competencias autonómicas.

De igual modo, ha reivindicado la incorporación de algunas de las medidas urgentes contempladas en el decreto-ley ya en vigor y que contempla la posibilidad de aumentar la densidad y eficabilidad en parcelas cuando haya compromiso de construir VPO.

Al respecto, ha señalado que unos 80 municipios andaluces se han adherido ya a este decreto-ley para agilizar la construcción de vivienda protegida, que representan a más de la mitad de la población andaluza.

En esta línea, Castilla ha incidido en que la nueva ley "apuesta por la simplificación administrativa y la colaboración público-privada, bajo la premisa de sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible y ayudar a equilibrar el mercado", ha concluido.