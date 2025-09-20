El PP de Málaga valora "respaldo histórico" del Gobierno de Moreno a los ayuntamientos "frente a las trampas de Montero"

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del PP de Málaga y parlamentario andaluz Francisco Oblaré ha destacado este sábado el "respaldo histórico" del Gobierno de Juanma Moreno a los ayuntamientos de la provincia, "sin duda el más municipalista de la historia" frente a las trampas que ejecuta Montero desde su despacho".

Oblaré ha subrayado también como clave la estrecha colaboración y disposición que existe entre la Junta de Andalucía y los gobiernos locales desde la llegada de Juanma Moreno. "El Gobierno andaluz y los ayuntamientos trabajan codo con codo para gestionar de la mejor manera posible el presupuesto del Plan de Cooperación Municipal, que ha alcanzado los 2.375 millones para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de todos los andaluces", ha dicho.

En esa línea, también ha analizado la "vergonzosa manipulación que está realizando la ministra Montero" en relación a una Ley de Condonación "que va destinada a mantener a Sánchez en el sillón de la Moncloa gracias al acuerdo con los independentistas". "Lo terminaremos pagando todos los españoles. Sobre todo, los andaluces, y más aún con Montero y su presión fiscal, que aquí en Málaga supera lo discriminatorio", ha concluido.

"A pesar de la infrafinanciación que sufre Andalucía, cifrada en 1.500 millones al año, el Ejecutivo de Juanma Moreno ha logrado aumentar un 108% la partida destinada al Plan de Cooperación Municipal o elevar la Patrica hasta los 535 millones frente al estancamiento socialista de 2012 a 2018", ha sentenciado Oblaré acerca de la resiliencia del Gobierno andaluz "para combatir el déficit que sufre merced al desigual sistema de financiación ejecutado por Sánchez y Montero".

Frente a ello, Oblaré ha recalcado que las instituciones gobernadas por el PP "seguirán la senda del consenso y la coherencia para permanecer junto a los ayuntamientos", instituciones a las que considera fundamentales por "su cercanía con los ciudadanos".

"El carácter municipalista del Gobierno de Juanma Moreno está logrando municipios más fuertes y cohesionados que son capaces de hacer lo que el socialismo nunca hizo en la provincia, atender las demandas reales de los malagueños y andaluces", ha insistido.

Además, el vicesecretario 'popular' ha indicado que la Patrica se ha elevado hasta los 535 millones de euros, mientras que "los socialistas la congelaron de 2012 a 2018": "Hablamos de recursos esenciales para los ayuntamientos y los ciudadanos, partidas vitales para la economía de los municipios que, con los socialistas en la Junta, estaban guardadas en los bolsillos de los condenados por los ERE".