El PP de Málaga valora el trabajo de Bancosol en materia de empleo al conseguir insertar laboralmente a 1.400 malagueños

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, destaca el esfuerzo y el trabajo del Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol). - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este domingo el esfuerzo y el trabajo del Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol) en materia de empleo gracias a los diferentes programas que ha impulsado la entidad en la provincia" y con los que ha conseguido insertar laboralmente a 1.400 malagueños.

Según ha informado la formación en una nota, Navarro ha estado acompañada por el presidente de Bancosol, Diego Vázquez y por la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social e Igualdad del PP de Málaga, Lucía Yeves, al tiempo que ha alabado esas iniciativas para la orientación y formación al empleo que ha puesto en marcha la entidad y que permiten a la población vulnerable de la provincia "cubrir sus necesidades básicas de una manera digna".

Asimismo, la presidenta de los populares malagueños también ha reivindicado el carácter solidario de la sociedad malagueña y ha felicitado a la entidad por "el éxito, un año más", de la Gran Recogida, que ha recaudado más de 650.000 euros.

En este sentido, ha subrayado que "estáis consiguiendo la independencia de Bancosol de las administraciones", y ha valorado al respecto que se trata de un asunto "muy importante", puesto que saben "que son años duros, porque sin Presupuestos Generales del Estado, sin ayudas del FEGA desde hace tres años, todo se hace más cuesta arriba".

De esta forma, Navarro ha comprobado en su visita a las instalaciones, que se enmarca entre las iniciativas de 'Diciembre Solidario' que impulsa la formación, que la entidad, con este nuevo sistema de recaudación, ya no tiene la necesidad de forzar la distribución de ciertos productos, "sino que ahora puede dosificar la compra de alimentos para repartirlas cuando hagan falta durante todo el año".

Además, Navarro ha recalcado el "apoyo, reconocimiento y compromiso" de la formación con la entidad, y ha asegurado que, "allí donde esté, el Partido Popular estará siempre al lado del Banco de Alimento, al lado de Bancosol".