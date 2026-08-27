El PP pide explicaciones al Gobierno por "el enésimo agravio con la movilidad" al no prever los Cercanías hasta 2028

Archivo - El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés en una imagen de archivo - PP - Archivo

MÁLAGA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha anunciado que la formación ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno dé explicaciones sobre el que ha calificado como el "enésimo agravio con la movilidad de Málaga", tras anunciar Renfe que no prevé incorporar trenes de gran capacidad al Cercanías malagueño hasta 2028, "pese a ser el más saturado de España, mientras que núcleos como Madrid, Barcelona o Valencia verán reforzados sus servicios desde este mismo año".

Así, ha especificado que la formación pretende que el Ejecutivo de Sánchez exponga "qué criterios técnicos ha seguido para relegar a Málaga a no recibir trenes de mayor capacidad, como mínimo, hasta 2028" y ha recordado que los datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "señalan el núcleo malagueño con mayor tasa de ocupación, muy por encima de Madrid, Barcelona y Valencia".

Además, el diputado nacional malagueño ha recordado que "las unidades adquiridas a las que Renfe hace alusión no responden a una nueva contratación específica para Málaga, sino a un contrato adjudicado a Alstom en 2021 para la fabricación de 152 convoyes, ampliado en 2022". "Hablamos de trenes incluidos en un pedido estatal ya adjudicado y actualmente en fabricación, y con el que el Gobierno vuelve a colocar a Málaga a la cola", ha subrayado.

"¿De verdad que Renfe está presumiendo de que va a tardar como mínimo siete años en aportar los trenes contratados en 2021?", ha aseverado Cortés en un comunicado, al tiempo que también ha cuestionado si el Ministerio de Transportes "no tiene ningún plan para ampliar el servicio de la línea C-2, que conecta la capital con el Guadalhorce", y que ha tachado como "claramente insuficiente para ofrecer una respuesta alternativa al transporte privado por el elevado tiempo de frecuencia entre trenes".

Por todo ello, ha alegado que esta previsión de Renfe resulta "difícil de justificar y queremos que el Gobierno dé explicaciones sobre este nuevo agravio a la movilidad de Málaga y de los malagueños" y ha incidido también en que Renfe también ha anunciado un nuevo taller de mantenimiento en Málaga "pero sin detallar ubicación, ni calendario de licitación y ejecución".

"Tras ocho años de abandono por parte del Gobierno de Sánchez, sin inversiones y con un déficit de mantenimiento que se traduce en una red de Cercanías saturada y cada vez más denostada, este tipo de anuncios ambiguos no son más que parches ante la presión social y el clamor existente por el colapso de movilidad en una provincia como Málaga", ha concluido el diputado nacional por el PP de Málaga.