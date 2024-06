El PP pide un gran pacto de Estado por la movilidad en la Costa del Sol y la provincia de Málaga

MARBELLA (MÁLAGA), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha propuesto un gran pacto de Estado por la movilidad de la Costa del Sol y la provincia de Málaga, reclamando esta alianza en el marco del acuerdo alcanzado este pasado martes por PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "Confío en que este acuerdo sea la antesala de una nueva etapa en la que se recupere la cultura del diálogo y el consenso".

Navarro ha recordado la línea de trabajo iniciada a principios de año por la formación junto a otras formaciones políticas y agentes sociales y económicos de la provincia para reclamar inversiones y proyectos pendientes al Gobierno en una gran Alianza por Málaga, incidiendo igualmente en el afán del Gobierno andaluz de Juanma Moreno por la colaboración institucional y el diálogo: "Queremos que la vía andaluza se extienda a nivel nacional; la necesitamos para avanzar", ha apostillado.

Durante la inauguración de un foro sobre economía sostenible en Marbella (Málaga), la presidenta provincial ha sentenciado que "si una de las zonas económicamente más dinámicas de España ve comprometido sus crecimientos por falta de inversiones en infraestructuras, esto debe abordarse como una cuestión de Estado".

"Si hoy Málaga es una de las economías más fuertes del país es porque ha encontrado ese equilibrio entre el dinamismo y la protección y mantenimiento de los recursos naturales, buscando siempre alternativas sostenibles", ha manifestado, incidiendo en que "el futuro de la provincia está muy ligado a la sostenibilidad".

De este modo, ha reivindicado que la sostenibilidad "no es una opción, es una respuesta y así la practica de manera transversal el Gobierno andaluz de Juanma Moreno", y ha recordado que este pasado martes se aprobaron incentivos por valor de 40 millones de euros para que las empresas turísticas inviertan en sistemas de reutilización y ahorro de agua y en proyectos de adaptación al cambio climático.

Además, ha señalado el liderazgo de Andalucía como la primera comunidad que cuenta con una auténtica ley integral de economía circular, así como la apuesta para convertir a la región en una gran potencia europea de las energías renovables.

En este punto, la dirigente 'popular' ha valorado "la inversión inédita y el esfuerzo ingente de la Junta de Andalucía por conseguir el uso de aguas regeneradas aplicando el tratamiento terciario en las principales depuradoras de la provincia, un modelo que queremos extender al resto de la región", señalando la capacidad para que la Axarquía mejore sus recursos hídricos con seis depuradoras que ofrecen aguas regeneradas al sector agrícola y para otros usos.

Sin embargo, Navarro ha advertido de que existe una "gran laguna" en materia de sostenibilidad, señalado la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono, producidas principalmente a través del transporte y la movilidad, aseverando que "la provincia de Málaga tiene una gran asignatura pendiente en esta materia".

Así, la presidenta del PP malagueño ha contrapuesto la apuesta de la Junta de Andalucía por impulsar el metro de Málaga, llevándolo primero hasta el centro de la ciudad tras años paralizado e impulsando ahora su prolongación hasta el hospital Civil y el futuro Hospital de Málaga.

Por el contrario, ha lamentado la falta de compromiso del Gobierno central con una provincia dinámica en términos económicos y demográficos, "que gana 20.000 nuevos residentes al año y que prevé rebasar los dos millones de habitantes en siete años, convirtiéndose así en la primera provincia de Andalucía por población y situándose entre las cinco primeras a nivel nacional", ha explicado.

Este crecimiento, ha añadido, "requiere que se acompasen los servicios e infraestructuras", alegando que "Junta y ayuntamientos ya trabajan en materia de agua y de vivienda, equilibrando la demanda de servicios sanitarios y educativos a la oferta", marco en el que ha alertado de que "donde mayor retraso llevamos, sin duda, es en la movilidad, que requiere de una planificación a medio y largo plazo".

"Llevamos años de retraso y no podemos perder ni un minuto más; en 1996 se abordó la construcción de una autopista de peaje y la movilidad de la Costa del Sol pivota desde entonces entre esa AP-7, una A-7 absolutamente colapsada y un tren inacabado que llega hasta Fuengirola y que hace décadas que no se toca", ha abundado.

Navarro ha insistido entonces en que existe documentación de finales del siglo XIX que ya evidencia la necesidad de establecer una conexión ferroviaria hasta Algeciras, apuntando que "en 1996 ya se pintaba un tren que vertebraba todo el Mediterráneo andaluz y hubiera sido una gran oportunidad para toda esta zona".

En esta línea, también ha recordado las dos alternativas de trazado presentadas por el Gobierno de Rajoy en 2018: "Desde entonces no se ha hecho nada; es más, tenemos a un Gobierno que no mira a Málaga con cariño y que no para de dar excusas para no afrontar una infraestructura imprescindible para los crecimientos poblacionales y los desarrollos presentes y futuros, como es el tren litoral".

Sobre el peaje, la dirigente popular ha argumentado que genera un gran foco de desigualdad y ha insistido en suspenderlo, señalando que en 2020 ya se eliminó el peaje entre Alicante y Tarragona. Además, ha recordado que Sánchez acordó bonificaciones de hasta el 75% para la AP-9 en Galicia en base al acuerdo del PSOE con el BNG para garantizar la investidura, autopista que desde 2020 viene aplicando descuentos del 50%.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno también se ha propuesto suspender parte del peaje de la AP-7 a su paso por Alicante, subrayando que Málaga alberga el único peaje que queda en el sur de la Península, siendo además el más caro de España por kilómetro, lo que sin duda afecta a la competitividad de la Costa del Sol con Portugal.

Por ello, Navarro ha exigido que se retomen y se actualicen los planes para impulsar el tren de la Costa hasta Marbella, Estepona y Algeciras, y que, mientras tanto, se tomen medidas paliativas que van desde la suspensión, la bonificación o la exención del pago del peaje a determinados colectivos, como trabajadores, estudiantes o personas que se trasladan a un centro sanitario.

"Defendemos que la movilidad sostenible no sea un bien de lujo; que sea inclusiva y que atienda a la realidad de esta provincia, a fin de mejorar uno de los grandes puntos negros de la sostenibilidad y que pone en riesgo nuestro crecimiento futuro", ha concluido la dirigente 'popular'.