PP pide saber número de trenes y frecuencia para nueva estación de AVE de Antequera ante "excesivo retraso"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha explicado este lunes que el Grupo Popular en el Congreso registrará una triple pregunta para que el Gobierno informe por escrito sobre la conexión de AVE con Granada, "a fin de conocer el número de trenes diarios y la frecuencia de las paradas en la nueva estación de Antequera".

Además, ha criticado "los constantes aplazamientos y diferentes fechas anunciadas por Renfe para su puesta en marcha, así como la desinformación existente acerca de su funcionamiento".

Así lo ha expuesto en rueda de prensa junto a la vicepresidenta del PP de Antequera, Ana Cebrián, y la vicesecretaria popular Teresa Martín y ha incidido en que "las obras se hicieron hace años y, si bien es cierto que la entrada en concurso de acreedores por parte de la empresa constructora provocó el retraso de los trabajos, llevamos ya tres años y medio de Gobierno de Sánchez y no conocemos ni una sola verdad".

"El PSOE primero dijo que la estación de Antequera abriría en el primer trimestre de 2021 pero amplió el plazo al primer semestre; a continuación apuntó al segundo semestre y luego que siempre antes de final de año", ha criticado, al tiempo que ha añadido que los socialistas incumplieron todas esas fechas y ahora apuntan al primer semestre de 2022; entonces, "¿qué y a quién creemos?", ha cuestionado.

Carmona ha reclamado que se trata de "una información necesaria para los malagueños y los antequeranos" y ha criticado que "no puede ser que conozcamos a través de un medio de comunicación de Granada que sólo va circular un tren al día entre Málaga y la ciudad de La Alhambra, en horario de mañana para la ida y de tarde para la vuelta, según fuentes de Adif".

Por ello, ha continuado el dirigente 'popular', "los diputados nacionales por el PP de Málaga registrarán una triple pregunta en el Congreso con el objetivo de que el Gobierno responda por escrito y ofrezca, de una vez por todas, información real sobre este asunto".

Al respecto, ha especificado que instarán al Ejecutivo a informar sobre cuál el presupuesto total del proyecto de la nueva estación de AVE de Antequera y qué cuantía se ha ejecutado hasta la fecha, además de preguntar sobre cuál es la previsión de trayecto de Alta Velociad y de línea de trenes de ancho convencional que tendrán disponibles los usuarios de dicha estación.

"Ahora un diputado socialista afirma que habrá más de una conexión diaria, pero esto no es serio, por eso reclamamos información real", ha apostillado Carmona, al tiempo que ha agregado que "no es admisible que después de destinar tantos millones de euros a una infraestructura, conozcamos que sólo habrá en servicio un tren al día, sin más detalles".

En este sentido, el también presidente del PP de Antequera ha argumentado que "hemos sido leales con el Gobierno, pero estamos sumidos en un absoluto desconcierto ante tanta desinformación", apuntando que "tampoco conocemos cómo podremos viajar en el futuro hacia Málaga desde esta estación".

"RESPUESTA A UNA DEMANDA HISTÓRICA"

Carmona ha incidido en que "la nueva estación de AVE de Antequera responde a una necesidad histórica, tras seis años sin trenes que conecten con Granada, un servicio fundamental para los estudiantes y también para todas aquellas personas que utilizan esta conexión ferroviaria por motivos laborales y turísticos", ha subrayado.

En este punto, ha recordado que "el alcalde de Antequera mantuvo en 2011 una reunión con el entonces presidente de ADIF, quien le anunció seis trenes diarios previstos entre Málaga, Antequera y Granada, presentando incluso el planillo con las frecuencias de estos servicios ferroviarios".

"El entonces Gobierno de Zapatero señalaba el interés de esta estación para reducir los tiempos entre los trenes que conectan Málaga, Antequera y Granada mediante un bypass desde El Chorro hasta la ciudad de Los Dólmenes para no tener que pasar por Santa Ana", ha explicado, lamentando no obstante que "casi cuatro años después de que Sánchez llegara a La Moncloa, no hemos tenido ni una sola certeza al respecto".

Por último, ha dicho que "una estación que ha costado más de 20 millones de euros no puede funcionar con un solo tren al día" y ha insistido en que "oficialmente no sabemos si ese tren que conecta Málaga y Granada tiene parada en Antequera, por lo que exigimos información explícita al Gobierno de España, ya que estamos seguros de que esta respuesta llegará antes de la puesta en marcha del servicio ferroviario".