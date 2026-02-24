El PP pregunta al Gobierno qué medidas adoptará para compensar "pérdidas millonarias" en Málaga por desconexión del AVE

La vicesecretaria del PP de Málaga y senadora, Lucía Yeves, ha preguntado al Gobierno de España qué medidas va a implementar para compensar las pérdidas millonarias en el sector turístico de Málaga por la desconexión del AVE desde hace más de un mes - PP MÁLAGA

MÁLAGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PP de Málaga y senadora, Lucía Yeves, ha preguntado al Gobierno de España qué medidas va a implementar para compensar las pérdidas millonarias en el sector turístico de Málaga por la desconexión del AVE desde hace más de un mes. La dirigente 'popular' ha advertido de que el sector turístico "ya habla de una caída de las reservas del 35% de cara a la Semana Santa" y ha exigido al Ejecutivo de Sánchez un plan de choque para poner las playas a punto ante la inminente llegada de visitantes.

"Nos preocupa que el Gobierno no se plantee impulsar medidas para ayudar al sector de una provincia eminentemente turística como Málaga; estamos hablando de la principal industria, con un impacto económico que supera los 21.800 millones de euros al año", ha explicado, marco en el que ha advertido de que el sector turístico se ha visto afectado tanto por los temporales de febrero, como por la desconexión del AVE y el mal estado de las playas.

De este modo, Yeves ha instado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a que, "con la mayor diligencia posible, arregle de una vez por todas el talud derrumbado en Álora por el temporal", que mantiene a Málaga sin conexión directa por AVE, obligando a los usuarios a combinar autobús y tren, y alargando el recorrido más allá de las cuatro horas de viaje.

"La provincia ha pasado, en siete años, de tener una conexión por alta velocidad con Madrid envidiable a posicionarse como la línea con más retrasos de toda España. Pero esto no nos pilla por sorpresa, dada la escalada de averías, retrasos y cancelaciones que sufre la red ferroviaria de la provincia", ha subrayado.

Ante ello, Yeves ha señalado "otro nuevo despropósito en el Cercanías" tras la cancelación de cuatro trenes de la línea C-1 hoy mismo en ambos sentidos y "en plena hora punta" por la avería de un tren. "Esta es la dinámica prácticamente diaria a la que nos ha condenado el Gobierno de Sánchez y Puente, de manera que en 2025 se registró una incidencia cada 48 horas en el AVE", ha recordado.

De esta forma, y según los propios hosteleros, las pérdidas por este "aislamiento ferroviario" han superado ya la barrera de los 300 millones para un sector "clave en la economía malagueña": "El turismo aporta a la caja común gran parte de los más de 6.000 millones de euros que Montero recauda al año en impuestos en Málaga, por lo que nos preocupa la desidia de un Gobierno sectario que viene castigándolo desde hace años, tal y como vemos en materia de playas", ha apostillado.

Al respecto, ha insistido en la necesidad de "un plan estructural para la estabilización del litoral malagueño que acabe con los parches de Sánchez". "No podemos seguir repitiendo, año tras año, los mismos errores por la inacción de este Gobierno. Estamos a un mes de la llegada de Semana Sana y todavía no sabemos si van a ser los ayuntamientos los que vuelvan a cargar a pulmón con el peso económico de la recuperación del litoral", ha concluido.