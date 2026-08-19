El PP reclama al Gobierno que deje de "llenar de piedras la mochila de Málaga" y "empiece a planificar inversiones"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. - PP

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha reclamado este miércoles al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, que deje de "llenar de piedras la mochila de Málaga" y "empiece a planificar y ejecutar las inversiones que necesita una provincia que crece, crea empleo y atrae nuevas oportunidades".

Bendodo ha destacado "la fortaleza económica" de Málaga, que "registra récord de ocupados y la mayor tasa de actividad de Andalucía, y ha contrapuesto este dinamismo y el respaldo de la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos con la falta de respuesta del Ejecutivo central ante las necesidades de una provincia que continúa ganando población, empresas e inversión".

"Mientras Málaga crea empleo, atrae inversión y genera oportunidades, el Gobierno de Sánchez la sigue frenando", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que "tras ocho años de Pedro Sánchez en el Gobierno, el balance en Málaga es cero, no ha hecho nada".

El dirigente 'popular' ha lamentado que "las necesidades de movilidad, agua o energía sigan acumulándose sin una planificación por parte del Ejecutivo acorde al crecimiento de esta provincia".

En materia viaria, ha criticado que "no haya ni un solo euro en obras nuevas en carreteras", mientras "la A-7 continúa colapsada y sigue pendiente la bonificación de la AP-7 para aliviar los problemas de movilidad que sufre especialmente la Costa del Sol".

Asimismo, Bendodo ha añadido que del tren litoral "no sabemos nada y sigue siendo un estudio" y que las grandes infraestructuras hidráulicas "continúan esperando", a lo que "ahora se suma la falta de capacidad eléctrica, que amenaza el desarrollo de nuevas viviendas y proyectos empresariales".

"Cada carretera que no llega, cada tren que se aplaza, cada infraestructura hidráulica pendiente y cada inversión que se bloquea es una piedra más en la mochila de Málaga", ha advertido.

En este sentido, ha censurado lo que considera "un trato sectario" del Ejecutivo central hacia la provincia y ha recordado que "el 90% de los malagueños vive en municipios gobernados por el Partido Popular". A estas alturas, ha añadido, "uno empieza a entender que Sánchez no invierte aquí porque no gobierna".

"El color político de los ayuntamientos no puede ser una excusa para castigar a una provincia, eso se llama sectarismo", ha advertido el dirigente 'popular', que ha reclamado al Ejecutivo que "atienda las necesidades de Málaga con independencia de quién gobierne sus municipios".

Así, ha defendido que el Gobierno de España "debe acompañar el crecimiento de Málaga en lugar de frenarlo y acometer las inversiones" que, ha señalado, "la provincia lleva esperando durante los últimos ocho años".

Por su parte, Navarro ha resaltado que los malagueños "tenemos un máster en abandono" de Sánchez y su Gobierno a esta provincia y ha apuntado que "tenemos muchos ejemplos, pero ayer nos dio uno muy bueno la líder de la oposición socialista en Andalucía, María Jesús Montero", en alusión a su visita a la capital malagueña.

Al respecto, ha afirmado que "la memoria le empieza a fallar al sanchismo y al PSOE de Málaga y de Andalucía", reprochando a Montero que animara al nuevo candidato socialista a la Alcaldía de Málaga a "pelear por la vivienda" cuando "el anterior postulante prometió 10.000 VPO impulsadas con fondos estatales del Plan de Vivienda que nunca llegaron".

Así, Navarro ha puesto de relieve "el déficit energético que sufre la provincia de Málaga y que mantiene actualmente más de 25.000 viviendas paralizadas, lo que depende directamente del Gobierno de España". Por tanto, ha instado al Ejecutivo de Sánchez y al PSOE a "predicar menos y actuar más", ha concluido.