El PP reivindica la inversión "sin precedente" de la Junta en sanidad en Málaga y afea al PSOE su "campaña de cinismo"

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha reivindicado la inversión "sin precedente" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en la provincia y ha afeado al PSOE su "campaña de cinismo", marco en el que ha pedido a los socialistas que "trabajen por los malagueños y dejen de estar al servicio del sanchismo".

Ortega ha señalado la que ha considerado "incoherencia" del secretario general de los socialistas malagueños, y ha destacado que "el mismo día que Moreno ponía la primera piedra del futuro hospital Virgen de la Esperanza, una obra que ya es una realidad con una inversión aparejada que superará los mil millones de euros en la zona y tras más de 20 años de mentiras socialistas, Aguilar criticaba los incumplimientos del PP en materia sanitaria; ellos que llevaban prometiendo el macrohospital desde 2006 sin mover ni un papel", ha explicado.

Además, ha añadido: "Los socialistas salen hoy --este martes-- a criticar la gestión sanitaria del PP, cuando el PP vuelve a marcar hoy un hito histórico al inaugurar la ampliación del hospital Costa del Sol, una obra que ha superado los 90 millones de inversión y que ellos fueron incapaces de acometer, manteniendo el proyecto paralizado durante más de una década".

El dirigente 'popular' ha subrayado que el Gobierno de Juanma Moreno ha multiplicado por cuatro la inversión en infraestructuras sanitarias desde 2019, señalando que "también hay ahora más profesionales y con mejores condiciones".

Así, ha destacado que el PSOE recortó en 1.500 millones de euros el presupuesto de la Junta en materia sanitaria, al tiempo que redujo las plantillas en más de 7.700 profesionales y ocultó a medio millón de pacientes de las listas de espera. Con todo eso, ha añadido, "Aguilar vuelve a coronarse hoy como el rey de la incoherencia y el cinismo", ha insistido.

En este punto, Ortega ha exigido a los socialistas malagueños que "peleen por los intereses de esta provincia y que exijan al Gobierno de Sánchez inversiones para mejorar nuestras carreteras y nuestro sistema ferroviario, tras siete años de abandono", advirtiendo de que "ahora también han bajado a Málaga de la alta velocidad".

Por último, ha criticado la que ha denominado "voracidad fiscal" de Sánchez y Montero, que el pasado año volvieron a batir récords de recaudación, con más de 6.000 millones de euros ingresados en impuestos estatales en la provincia, "dinero que no revierten en inversiones ni proyectos para Málaga, sino que sirve para pagar favores políticos del PSOE en otros territorios".

Por el contrario, ha valorado la 'vía andaluza' de bajada de impuestos, crecimiento económico y creación de empleo y oportunidades, apuntando que "la estabilidad que ofrece el Gobierno andaluz de Juanma Moreno es garantía de éxito para los malagueños, con siete presupuestos aprobados en siete años, lo que nos permite seguir planificando y ejecutando las actuaciones e infraestructuras que esta provincia necesita", ha concluido.