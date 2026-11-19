El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, en Ronda. - PP MÁLAGA

RONDA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha subrayado que el cambio de Gobierno en España el próximo 29 de noviembre es "urgente" también para que los servicios públicos de Ronda y su comarca que dependen del Gobierno de España "vuelvan a funcionar". Ha incidido en que con Feijóo se retomará el refuerzo de la conectividad ferroviaria con Madrid.

"Hace años había cuatro conexiones ferroviarias con Madrid, cuatro. Hoy solo hay una. El castigo de las infraestructuras ferroviarias que hace el PSOE con Ronda no lo podemos permitir", ha asegurado Bendodo, junto a la presidenta local del PP y alcaldesa, Mari Paz Fernández.

El cabeza de lista popular por Málaga ha resaltado el compromiso del PP con Ronda, "una ciudad referente para Andalucía y para España" y el impulso dado por la Junta de Andalucía en la autovía Ronda-Campillos-Málaga, entre otras medidas.

"Los españoles quieren que su país y sus servicios públicos vuelvan a funcionar; están hartos de tanto robo y corrupción", ha dicho, al tiempo que ha recordado que esta misma situación se dio hace más de ocho años en Andalucía con el Gobierno socialista.

"Andalucía dijo que hasta aquí habíamos llegado. No aguantaba más tanto robo del Gobierno socialista y le dio una oportunidad al cambio. Hoy pasa exactamente lo mismo, pero a nivel nacional. Los españoles están hartos de tanto robo de este Gobierno, de tanta corrupción; y pedimos un cambio", ha enfatizado.

Bendodo ha hecho hincapié en que en estas elecciones generales "hay oportunidad de cambio" de la mano de Feijóo y ha incidido en la necesidad de que "los servicios públicos vuelvan a funcionar, que se construya vivienda, que los trenes lleguen a su hora, que la línea férrea no esté cortada, que no tengamos accidentes que nos cuesten 115 muertos".

En cuanto a vivienda, ha reiterado el compromiso de Feijóo de construir un millón de viviendas en España y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Ronda, donde la colaboración con la Junta de Andalucía "permite que hasta 350 viviendas estén iniciadas; y ese es el camino correcto".

En esta misma línea, la alcaldesa ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya hecho "oídos sordos" a la petición de invertir en el tren, clave para la movilidad y contra la despoblación en la comarca rondeña; y también en materia de seguridad, con una Comisaría de Policía Nacional "que lleva tres años destrozada y cerrada, con los agentes trabajando en una nave del polígono industrial".

Todo ello, ha dicho, frente a una Junta de Andalucía gobernada por Juanma Moreno y una Diputación provincial que "sí colaboran" en proyectos para Ronda y su comarca. "Votar al PP el próximo 29 de noviembre es necesario para que España recupere la confianza en sus instituciones y las inversiones en infraestructuras", ha concluido.