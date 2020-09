El PP valora la colaboración de Junta y Ayuntamiento para dotar a Nerja de tres nuevas consultas de Pediatría

MÁLAGA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona, ha valorado este domingo que el municipio malagueño de Nerja "pueda sumar tres nuevas consultas de Pediatría y dos de Enfermería tras la remodelación de su centro de salud", incidiendo en que "la colaboración del nuevo Gobierno andaluz con el Ayuntamiento ha sido clave para abordar dicha actuación".

Así, Carmona ha destacado la diligencia del Ejecutivo andaluz para abordar esta demanda histórica de los vecinos, aunque ha reivindicado que "se trata de una intervención conjunta de la Administración autonómica y el Consistorio con el objetivo de que los nerjeños disfruten de una mejora asistencial y sanitaria".

De igual modo, el dirigente 'popular' ha explicado que "la reforma del centro de salud de Nerja ha sido posible gracias al convenio firmado entre la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Nerja, que ha cedido espacio en el polideportivo municipal para trasladar allí el gimnasio de Fisioterapia, liberando así espacio para construir tres nuevas consultas pediátricas y dos de Enfermería".

"La colaboración del Consistorio nerjeño y de su alcalde, José Alberto Armijo, han sido claves para posibilitar esta actuación", ha subrayado, al tiempo que ha criticado que "el anterior equipo de gobierno tripartito, liderado por el PSOE, no hizo nada en este sentido en los últimos años".

En este punto, ha lamentado que "antes teníamos un mal gobierno municipal y otro autonómico peor" y ha agregado a través de un comunicado que "la anterior Junta socialista no pensaba en la provincia; no le importaba que Málaga fuese la última en número de camas por habitante, algo que no es cuestión de mala suerte, sino de una mala gestión y de haber contado con unos malos gestores durante décadas".

Frente a ello, ha continuado, "ahora tenemos a un Gobierno andaluz que sí apuesta por Málaga y su provincia, habiendo iniciado ya la obra de reforma del centro de salud de Nerja con el objetivo de adecuar los diferentes espacios asistenciales a la nueva situación generada por el COVID-19, reforma que ha comenzado por las consultas de Pediatría, a fin de separar este espacio del de Medicina de Familia" y ha incidido, además, en que "en este marco, se realizará la segmentación pertinente del circuito COVID y no COVID del centro".

Por último, Carmona ha informado de que "la remodelación prevista por la Consejería de Salud en el centro de salud nerjeño cuenta con un presupuesto de 66.866 euros y afecta a un espacio de más de 135 metros cuadrados". "Su planificación se hace de acuerdo a un cronograma, con el objetivo de minimizar el impacto en los usuarios, mejorando la atención y la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios", ha concluido.