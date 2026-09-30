PP de Vélez-Málaga afea que Gobierno mantenga deuda de 2.000 millones en obras hidráulicas sin ejecutar en la provincia

El presidente del PP de Vélez-Málaga y alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez. - PP MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Vélez-Málaga y alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, ha afeado este miércoles 30 al Gobierno de España que "mantenga la deuda de 2.000 millones en obras hidráulicas sin ejecutar en la provincia" y ha señalado que, "si bien el pasado año las lluvias nos dieron una tregua, nos enfrentamos a un otoño más cálido de lo habitual".

De este modo, según ha concretado la formación en una nota, ha reprochado al Ejecutivo central que "siga la estela de la anterior Junta socialista, donde la ejecución de obras hidráulicas brilló por su ausencia en Málaga", y ha criticado que, tres años y medio después de anunciar la desaladora de la Axarquía durante la campaña de las elecciones municipales de 2023, "sigue sin licitar ni ejecutar esta infraestructura necesaria".

En este sentido, ha exigido al Gobierno que "ponga fin al abandono inversor" en la provincia y que impulse actuaciones urgentes como las desaladoras de la Axarquía y de Mijas o las presas de Cerro Blanco y Gibralmedina. Al respecto, ha precisado que el Ejecutivo de Sánchez niega estas infraestructuras a Málaga "mientras impulsa desaladoras en Cataluña y Marruecos por más de 760 millones de euros".

Además, ha reprochado al Gobierno sus "mentiras en materia de agua para tratar de justificar el agravio a esta provincia", apuntando la visita de la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero a Vélez-Málaga, el pasado mes de marzo para "mentir sobre la competencia de esta infraestructura, que es una obra de interés general del Estado".

Por todo ello, el dirigente popular ha reclamado al PSOE que "levante el castigo inversor a la provincia de Málaga" y ha señalado la importancia de dar prioridad a la obra hidráulica para "dar seguridad y estabilidad a nuestros agricultores".