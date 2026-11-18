Diputación de Málaga premia a las bodegas Jorge Ordóñez, La Melonera, Los Frutales, Dimobe y Virgen de la Oliva-Carpe Diem. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las bodegas Jorge Ordóñez, La Melonera, Los Frutales, A. Muñoz Cabrera y Bodega Virgen de la Oliva-Carpe Diem han sido reconocidas por la Diputación malagueña durante la celebración de la decimosegunda edición de los Premios a los Mejores Vinos con Denominación de Origen 'Málaga' y 'Sierra de Málaga'.

Unos premios que están dotados con 29.150 euros, repartidos entre las seis categorías establecidas y que además brinda la oportunidad a las bodegas premiadas de entrar en el circuito de promoción de Sabor a Málaga durante las próximas ferias y salones nacionales e internacionales. En la entrega de premios se ha contado con la participación del vicepresidente Juan Rosas.

Durante la cata, que ha venido celebrándose entre el martes y este miércoles en las instalaciones de Cortijo de Pozoancho de Antequera (Málaga), el jurado ha tenido que deliberar entre un total de 94 vinos, la mayor representación de la historia de este certamen.

Estos caldos han sido elaborados por 19 bodegas los municipios de Almáchar, Antequera, Arriate, Fuente de Piedra, Málaga, Moclinejo, Mollina, Ronda, Sayalonga y Vélez-Málaga.

En la provincia de Málaga existen actualmente medio centenar de bodegas, generalmente configuradas en torno a explotaciones familiares artesanales --la mayoría de ellas adheridas a la marca Sabor a Málaga--, que además ostentan diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales de gran un prestigio.

El jurado ha estado presidido por la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, e integrado por expertos procedentes de distintos puntos de España, como son Enrique Bellver López, periodista y crítico gastronómico en Canal Sur Televisión y diario Sur; y Paz Ivisón Correa, periodista jerezana colaboradora de la revista Metropoli y El Mundo, Premio Nacional de Gastronomía (2000) y Premio Andalucía 2019, otorgado por la Academia Andaluza de la Gastronomía.

También lo han formado Juan José Sánchez Vidal, presidente de la Asociación de Sumilleres de Málaga-Costa del Sol y formador y comunicador sobre el mundo del vino; y Nadia Cecilia Morales, especialista del vino formada en la Escuela Argentina de Sommeliers y con experiencia en negocios de restauración de Málaga y Marbella como Los Patios de Beatas y Faro de Ocor.

Del total de muestras presentadas, 24 corresponden a vinos blancos con DO Sierras de Málaga; diez a vinos blancos dulces tranquilos con DO Málaga; 19 a vinos tintos con DO Sierras de Málaga de hasta seis meses en barrica de roble; 21 a vinos tintos con DO Sierras de Málaga con más de seis meses; 17 a vinos de licor dulce con DO Málaga y tres a vinos de licor seco con DO Málaga.

Tras la cata, en la que ha sido triplemente reconocida la Bodega A. Muñoz Cabrera-Dimobe, el jurado ha decidido premiar como mejor vino blanco con DO Sierras de Málaga, a Botani de Bodega Jorge Ordóñez; y como mejor vino dulce tranquilo con DO Málaga, a Piamater 2023 de Bodega A. Muñoz Cabrera-Dimobe.

Asimismo, como mejor vino tinto de hasta seis meses en barrica de roble con DO Sierras de Málaga se ha elegido a Encina del Inglés Tinto 2025, de Bodega La Melonera; como mejor vino tinto con más de seis meses en barrica de roble con DO Sierras de Málaga, Garnacha de Bodega Los Frutales; y como mejor vino de licor dulce con DO Málaga, a Zumbral de Bodega A. Muñoz Cabrera-Dimobe.

Además, como mejor vino de licor seco con DO Málaga ha sido elegido Seco Trasañejo Dimobe de Bodega A. Muñoz Cabrera-Dimobe u ha obtenido un accésit el vino blanco joven Montespejo de la Bodega Virgen de la Oliva-Carpe Diem.

El premio está dotado con 4.580 euro para cada una de las seis tipologías y 1.670 euros para accésits, en concepto de adquisición de productos para acciones promocionales. Además, los vinos ganadores exhibirán en su etiquetado la referencia al galardón y entrarán en el circuito de promoción y comercialización nacional e internacional de la marca Sabor a Málaga.

El Premio a los mejores vinos con Denominación de Origen 'Málaga' y 'Sierras de Málaga' de la provincia de Málaga se creó siguiendo la estela de éxito del Premio a los Mejores Aceites de Oliva que la Diputación convoca desde hace más de dos décadas. Unos premios que se extendieron al sector vinícola malagueño en 2013 y a los quesos de cabra en 2017.

Estas distinciones están destinadas a poner en valor, dar a conocer y ayudar a la mejora, difusión y comercialización de los vinos con denominación de origen 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', "un producto con una larga tradición que se remonta a los fenicios, que plantaron viñas y produjeron y comercializaron los primeros vinos de Málaga hace más de 3.000 años".

Un arte que se extendió durante la época romana, existiendo numerosos indicios que revelan la importancia social y económica que alcanzó la producción vitícola en esta provincia, han señalado desde la Diputación en una nota.