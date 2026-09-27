Los premios 'Nuestro Centro eres tú' distingue a personalidades y colectivos de la la vida social y cultural

Los premios 'Nuestro Centro eres tú' distingue a personalidades y colectivos de la vida social y cultural - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los premios 'Nuestro Centro eres tú' distingue a personalidades y colectivos que destacan en la vida social y cultural de este distrito de Málaga. Es la primera vez que se entregan los galardones, organizados por el distrito Centro con la colaboración de Fundación 'La Caixa', y están divididos en cinco categorías: Cultura y Arte; Economía y Empresa; Social y Comunitario; Valores; y Deporte, además de menciones especiales.

La entrega de los premios tuvo lugar en la noche de este sábado en el colegio El Monte-Sagrada Familia y contó con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado del distrito Centro, Francisco Cantos, y otros ediles de la Corporación municipal, según se recoge en una nota del ayuntamiento.

Estos galardones parten de la iniciativa destinada a poner en valor el compromiso, la dedicación y la participación activa de las personas, colectivos y entidades que forman parte de la vida social y cultural del distrito. Con estos reconocimientos, el distrito Centro quiere destacar públicamente a quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyen cada día a hacer barrio, generar comunidad y enriquecer la vida de sus vecinos.

Las candidaturas han sido propuestas por los propios colectivos y entidades del distrito y han sido valoradas por un jurado, que ha seleccionado a los premiados en cada una de las modalidades establecidas en el certamen. Además de estas cinco categorías, la Junta Municipal de Distrito Centro contempla la concesión de menciones especiales a aquellas personas y entidades.

En cuanto a los distinguidos de la primera edición, en la categoría de Cultura y Arte ha sido El Cortijo de la Duquesa; en Economía y Empresa ha sido reconocida la empresa FA41; en el ámbito Social y Comunitario ha recaído en la Asociación de Vecinos Victoria y de La Fuente; en Valores Humanos, la AFA (Asociación de Familiares de Alzheimer) ha recogido el premio y, por último, en Deporte, ha sido reconocido el CD La Goleta. En cuanto a la mención especial, este año se ha otorgado al colegio El Monte-Sagrada Familia, que cumple su centenario.

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