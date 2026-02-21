Premios García Caparrós celebran en Málaga el compromiso andaluz con la igualdad, la memoria y la defensa de lo común

La investigadora Antonia Rodrigo García; el abogado Eduardo Mllán Alba; la asociación Amama; y la periodista Lucía Muñoz Lucena recibieron los Premios García Caparrós de la Fundación Andaluza de Memoria y Cultura. - PREMIOS GARCÍA CAPARRÓS

La Fundación Andaluza de Memoria y Cultura ha celebrado este viernes en Málaga la XII edición de los Premios García Caparrós, un reconocimiento anual a personas y entidades que destacan por su compromiso con la autonomía andaluza, la justicia social y la defensa de los derechos colectivos. El acto reunió a más de un centenar de personas y contó con la presencia de Loli, Puri y Paqui García Caparrós, hermanas de Manuel José , asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante la histórica manifestación por la autonomía andaluza. También asistieron el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y el secretario general del PCA, Ernesto Alba, entre otros.

En esta edición, la Fundación ha distinguido a Antonina Rodrigo García, pionera en la investigación histórica con perspectiva feminista y una de las grandes voces en la recuperación de la memoria de las mujeres silenciadas. "Su obra, rigurosa y profundamente humana, ha contribuido a iluminar capítulos esenciales de la historia democrática y a reivindicar el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa", han destacado.

El abogado Eduardo Millán Alba fue reconocido por una trayectoria marcada por el compromiso con las libertades públicas, la justicia social y la protección de quienes sufren vulneraciones de derechos. "Su labor profesional y militante ha sido clave en la defensa de colectivos perseguidos y en la reivindicación de una Andalucía más igualitaria", han valorado.

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama Amaba recibió el reconocimiento por su trabajo de acompañamiento, apoyo emocional y empoderamiento de mujeres que atraviesan procesos oncológicos. "Su labor comunitaria, basada en la solidaridad y la sororidad, representa uno de los mejores ejemplos de cómo la organización colectiva transforma vidas y fortalece el tejido social andaluz", han destacado.

La periodista, documentalista y productora Lucía Muñoz Lucena fue distinguida por su compromiso con la verdad, la justicia social y la visibilización de realidades silenciadas a través de su trabajo audiovisual. "Su mirada crítica y su capacidad para narrar historias desde la dignidad y el respeto la han convertido en una voz imprescindible del periodismo andaluz contemporáneo", señalan.

La Fundación Andaluza de Memoria y Cultura ha destacado que los premiados "representan lo mejor de Andalucía: su capacidad de resistencia, su compromiso con la igualdad y su defensa de lo común".

Durante la gala, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, subrayó el valor simbólico y político del legado de García Caparrós y de su familia: "Manuel José y sus hermanas se han convertido en un reflejo de lo que debe ser Andalucía y de la memoria que construyó nuestra autonomía".

Maíllo dijo que los premiados "son ejemplo de feminismo, de defensa de los servicios públicos y de la memoria histórica", y señaló que el espíritu de estos galardones "se basa en el legado de una persona a la que le sesgaron la vida cuando salió a reivindicar la autonomía andaluza".

Por su parte, el secretario general del PCA, Ernesto Alba, destacó que los premios reconocen "a gente que supone una Andalucía distinta a la que algunos quieren imponer", y defendió que la Fundación trabaja para "poner en valor a quienes, con su ejemplo diario, sostienen lo común, lo colectivo y lo solidario".

La voz de la familia García Caparrós Loli García Caparrós, en representación de la familia, agradeció el apoyo y el cariño recibido: "gracias por mantener viva esta memoria. Hay que seguir luchando por una Andalucía más libre, como aquel 4 de diciembre en el que este pueblo salió a la calle para defender lo nuestro".