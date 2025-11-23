Presentan la cavidad subterránea 'Complejo Nevero-Aire' en la Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga. - MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES

TOLOX (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves se convirtió esta semana pasada en escenario de una charla divulgativa que presentó, por primera vez al público, el hallazgo espeleológico "más relevante de las últimas décadas en Andalucía", como es la conexión entre las simas del Nevero (TO-39) y la del Aire (TO-61), ubicadas en el macizo del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

Esta unión de ambas cavidades da lugar al 'Complejo Nevero-Aire', "con más de 26 kilómetros de desarrollo y un desnivel de -955 metros, lo que lo convierte en el sistema subterráneo más grande de la comunidad autónoma", han asegurado desde la mancomunidad a través de un comunicado.

El evento, abierto a toda la ciudadanía y promovido por la mancomunidad, congregó a representantes de los ocho municipios que integran el ente supramunicipal --Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera--, así como a técnicos y responsables del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

En la charla, miembros del Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (GES de la SEM), responsables del hallazgo, ofrecieron una detallada exposición de los trabajos de exploración, los estudios topográficos y los retos técnicos superados hasta culminar esta conexión histórica.

El presidente de la mancomunidad, José Miguel Marín, ha destacado la importancia de compartir este tipo de avances con la comunidad. "No hay mejor manera de reconocer el esfuerzo que abriendo las puertas de nuestra institución al conocimiento. Este descubrimiento habla de nuestra profundidad geológica, pero también de nuestra capacidad como territorio para acoger ciencia, colaboración y futuro", apunta.

Durante la sesión, se puso en valor el esfuerzo colectivo que ha hecho posible este hito. Así, han destacado los "más de 30 años de exploración por parte del GES de la SEM y grupos colaboradores, con decenas de personas implicadas a lo largo de tres generaciones de espeleólogos".

Todo esto ha culminado "en una conexión que no solo amplía el mapa subterráneo de Andalucía, sino que refuerza el papel de la Sierra de las Nieves como enclave de referencia en la espeleología nacional y europea", han manifestado.

Así, se abordó también el potencial científico del complejo. La posibilidad de integrarse con la Cueva del Agua (TO-36) y otras simas del entorno "podría derivar en un sistema subterráneo superior a los 50 kilómetros, con enorme valor ecológico, geológico y patrimonial", han destacado.

El Parque Nacional recordó que toda actividad espeleológica en su interior requiere autorización previa, velando así por la conservación de los ecosistemas subterráneos, esenciales para la biodiversidad del macizo.

Desde la mancomunidad se reiteró el compromiso de "impulsar la divulgación científica como herramienta de conocimiento y aprecio por el territorio. "Conocer es proteger y proteger es avanzar en comunidad", concluyó Marín, agradeciendo al GES de la SEM y a todas las personas asistentes su participación activa en esta jornada de celebración y aprendizaje colectivo.