Presentan a colectivos las alternativas para ubicar depuradora y colectores de Benaoján y Montejaque (Málaga)

En la reunión han participado representantes de las Corporaciones municipales y grupos políticos de estos municipios, del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, de la Asociación ecologista Silvema Serranía de Ronda y de la AAVV La Estación. - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

El proyecto completa la actuación que Acuaes ha llevado a cabo en Arriate, Jimera de Libar y Cortes de la Frontera-Colmenar

BENAOJÁN (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha celebrado una reunión informativa con colectivos sociales y representantes políticos de los municipios malagueños de Benaoján y Montejaque con el objetivo de exponer el estudio de capacidad de acogida territorial del que resultan las posibles alternativas para ubicar las infraestructuras de saneamiento y depuración a ejecutar en estos municipios de la cuenca alta del río Guadiaro.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado, en el que detalla que este proceso se engloba en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación con el objetivo de definir la ubicación de las infraestructuras necesarias con el mayor consenso posible.

A la reunión, que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benoaján, han asistido miembros de las Corporaciones municipales y grupos políticos de Benaoján y Montejaque, del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, de la Asociación ecologista Silvema Serranía de Ronda y de la Asociación de vecinos La Estación. Por parte de Acuaes ha participado la presidenta, María Rosa Cobo, que ha estado acompañada por los responsables de los departamentos técnico y medioambiental de la sociedad mercantil estatal.

En el encuentro se ha presentado la metodología aplicada en el estudio de capacidad de acogida del territorio para la ubicación de la depuradora, bombeos y colectores en Benaoján y Montejaque, dando como resultado la identificación de cinco localizaciones con menor incidencia en el entorno.

Dicho estudio, según han explicado los representantes de Acuaes, se ha elaborado considerando un total de 18 parámetros. Entre ellos destacan la distancia a los núcleos de población y diseminados, el impacto visual, el riesgo de inundación, la eficiencia energética y la viabilidad técnica.

También incorpora todos los factores relacionados con la protección de los recursos naturales, como la morfología del terreno, la presencia de espacios naturales protegidos, hábitats de interés comunitario, bienes culturales y masas de agua superficiales y subterráneas, dada la elevada importancia ecológica, cultural y paisajística del ámbito de actuación.

Tras conocer las alternativas que se consideran viables, los distintos colectivos implicados han podido trasladar su parecer sobre las mismas, opiniones que serán tenidas en cuenta en el posterior estudio comparativo de alternativas que permitirá determinar la ubicación definitiva y mejor valorada desde el punto de vista técnico, ambiental, social y económico.

Desde Acuaes se ha insistido en la necesidad de llevar a cabo esta actuación y completar las obras que sí se han podido ejecutar en Arriate, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera (incluida la entidad local El Colmenar), en virtud del convenio de colaboración suscrito el 23 de diciembre de 2021 entre la sociedad mercantil estatal, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el Consorcio Provincial de Aguas de Málaga y los Ayuntamientos.

Dichas obras, en las que se han invertido 20 millones, han permitido garantizar el saneamiento y la depuración de las aguas residuales de estos municipios, que hasta ahora carecían de sistemas adecuados y no cumplían la normativa vigente en materia de tratamiento de aguas residuales, lo que resultaba especialmente alarmante al tratarse de localidades cuyos vertidos se realizaban en el espacio protegido de la Red Natura 2000 "Río Guadiaro".

Para cumplir con el objetivo de eliminar la totalidad de vertidos de aguas sin tratamiento al río Guadiaro, y garantizar la protección de este entorno natural, resulta imprescindible construir una depuradora y colectores en Benaoján y Montejaque, obras que no se han podido ejecutar hasta ahora debido al rechazo manifestado por los ayuntamientos, vecinos y ecologistas a la ubicación inicialmente propuesta de las instalaciones, siendo necesario iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental que permita definir una alternativa socialmente consensuada y ambientalmente adecuada.