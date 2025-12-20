Presidenta de Audiencia de Málaga: "Seríamos ilusos si pensamos que no vamos a necesitar nada más" que ley de eficiencia

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, ha asegurado que la Ley de Eficiencia "puede mejorar la estructura" del sistema judicial y ayudar "a optimizar recursos, en la reorganización de los medios materiales y personales", pero ha incidido en "las carencias" de Málaga, "que está muy sobrecargada" de asuntos. "Seríamos un poco ilusos si pensáramos que con esto se va a resolver, que ya no vamos a necesitar nada más", ha dicho.

En una entrevista con Europa Press, García ha asegurado que en la provincia "vamos a seguir necesitando un esfuerzo por parte tanto del Ministerio de Justicia como por parte de la Junta de Andalucía de dotar a Málaga de los medios que seguimos necesitando, por ejemplo, el número de jueces", con un incremento, también de funcionarios y de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Ha explicado que se está viviendo "un tsumani" con la implantación de esta normativa, que cambia la organización del sistema judicial, lo que hace que la situación sea "complicada" desde el 1 de julio que empezó la fase 1 de adaptación de los hasta ahora juzgados a los denominados tribunales de instancia, y también en la fase 2, que comenzó en octubre y en la que se está actualmente. La tercera serán los juzgados de la capital y la Audiencia, a principios de 2026.

"Cuando uno hace una mudanza o hace una obra, a lo mejor cierra, pero aquí no podemos cerrar. Aquí hay que seguir trabajando como si nada, sufriendo a la vez todos estos cambios", ha dicho la presidenta de la Audiencia, quien ha señalado que se han "generado muchas incidencias, problemas de organización" de las nuevas oficinas judiciales y de los puestos judiciales, así como en el acoplamiento de los funcionarios y cómo se gestionan determinados servicios.

No obstante, ha señalado también las ventajas que tiene esta ley, como la uniformidad en la tramitación y en el trabajo de la oficina judicial, porque "la finalidad es que realmente no haya esas desigualdades entre un juzgado y otro, que un juzgado por las circunstancias que sean sufra un retardo en su tramitación de asuntos y que por tanto el justiciable se vea sometido a una espera que a lo mejor en otro no se ve porque va más ágil".

Al respecto, ha indicado que "al momento que uniformizas esa oficina, eso va a dejar de pasar", aunque ha señalado que aún es pronto para ver estas mejoras, al tiempo que ha apuntado que "es verdad que cada juzgado tiene una carga pendiente diferente". Por eso, ha insistido, también en cuanto a las macrocausas que tienen los juzgados malagueños, que debe haber "la dotación adecuada de los equipos".

Según García, la reforma también puede ayudar a un incremento de medios "sin tanto coste, sin ese esfuerzo titánico" y a la vez "optimizando los recursos y los espacios", ya que ahora no será necesario crear un nuevo juzgado "entero, que son cientos y cientos de miles de euros", entre el espacio y los medios humanos que pone la Junta y los magistrados y los LAJ del ministerio; "con lo cual va a ser más factible ese incremento de plazas".

"Ahora esto se va a simplificar en cierta medida porque si hay que incrementar, se incrementa un puesto judicial más", ha explicado, al tiempo que ha señalado que también se estudia la carga de trabajo para determinar la necesidad de incluir más funcionarios en el servicio común.

Ha destacado el trabajo realizado para explicar estos cambios en colaboración con el secretario coordinador, Pablo Jiménez Villarejo; y la jueza decana de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza, junto con la Delegación territorial de Justicia y ha destacado la importancia de "estar muy coordinados" tanto con la Junta, como con el Tribunal Superior, con el Consejo General y con el ministerio.

Así, ha indicado que habrá que "ir reclamando lo que entendamos que Málaga va a necesitar, que es mucho porque sigue siendo una provincia muy importante judicialmente pero un poco infradotada y tenemos que seguir luchando para que se la dote con los medios que necesita para dar un buen servicio con esta nueva estructura pero con las necesidades que todavía tenemos que son muchas".

REFUERZOS

Al respecto, la presidenta de la Audiencia ha indicado que cada año se señalan los refuerzos necesarios en la memoria provincial que se remite al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para su aprobación. Así, ha indicado que las últimas peticiones, ya contemplando la reforma, hablan de incrementar puestos judiciales, sobre todo en el ámbito civil, en los partidos judiciales de Fuengirola, Torremolinos y Marbella; así como en los de Vélez-Málaga y Estepona.

Otra consideración es "plantearse la posibilidad de unificar Archidona --que tiene los procedimientos de la prisión--, incluirla en el Tribunal de Instancia de Antequera", manteniendo las oficinas que habrá ahora en cada municipio en lo que eran los antiguos Juzgados de Paz; o reforzar Archidona, aunque se ha mostrado más partidaria de la primera opción.

En Málaga capital, "es importantísima la sobrecarga tan enorme que tienen los juzgados de primera instancia", que cuando empiecen en enero con la nueva organización de puestos judiciales "van a seguir necesitando una ampliación importante"; una ampliación "de más de diez para poder asumir la carga de trabajo y de más de 20, incluso, entre 25 y 30" plazas.

En cuando a lo Social, ha expresado que el ámbito del derecho laboral "es importantísimo", por lo que ha lamentado que estén sufriendo retrasos asuntos relacionados con despidos, temas de Seguridad Social, reclamaciones "que afectan a la vida laboral de los ciudadanos y ciudadanas". Por eso, también ha pedido que se amplíen los puestos judiciales en esta jurisdicción, como debe hacerse en Lo Penal y en el ámbito de Lo Mercantil.

Ocurre lo mismo en las salas de la Audiencia, con comisiones de servicio estructurales y coyunturales "para intentar que, sobre todo los pleitos civiles, los recursos no sufran este retraso que están padeciendo". En este punto, ha dicho que habría que incrementar "al menos en cada sección dos magistrados más". En las secciones penales en las últimas inspecciones del Consejo General del Poder Judicial se habla de cuatro magistrados más "y urgente y perentorio dos".

RETOS

Lourdes García fue renovada en su puesto el pasado julio y uno de los retos que tiene ante "este tsunami que se nos viene" con la Ley de Eficiencia, es "trabajar todo lo que pueda en la optimización de todos estos recursos y este diseño nuevo de estructura judicial y de cara a una modernización y una mejor prestación del servicio de la Administración de Justicia".

También ha señalado el objetivo de impulsar la digitalización de los expedientes, de seguir trabajando en la Comisión de Violencia sobre la Mujer y de "dotar a la Audiencia de los magistrados necesarios y de las herramientas necesarias para seguir afrontando celebraciones de juicios como las macrocausas tan complejas"; así como en la coordinación con los demás partidos judiciales, junto con potenciar la mediación, en la que "también estamos trabajando".