El presidente más joven del empresariado español asume estrategia de emprendimiento para menores de 30 de AJE Andalucía

MÁLAGA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía, AJE Andalucía, ha nombrado al presidente de AJE Málaga y presidente más joven de todas las AJEs en España con 26 años, José González Villodres, líder regional de la Comisión Under30. Under30 es el órgano estratégico e interprovincial que nace dentro de la federación regional para reforzar la representatividad y el apoyo al emprendimiento más joven de Andalucía, especialmente entre los menores de 30 años.

El nombramiento de González Villodres como presidente de Under30 así como la creación de este órgano, ha tenido lugar este jueves en la capital de la Costa del Sol, que ha acogido la reunión mensual del Comité Ejecutivo de AJE Andalucía, según ha informado la asociación en nota de prensa.

"Queremos acercarnos aún más al joven emprendedor, buscamos que el emprendedor menor de 30 años sienta que tiene en AJE a su comunidad, conocer sus necesidades de cerca y desarrollar proyectos específicos para afrontarlas", ha asegurado el recién nombrado presidente del Comité Under30 de AJE Andalucía.

Asimismo, González ha agradecido su implicación y trabajo a quien también ha sido nombrada vicepresidenta de Under30, Esther Capitán, vicepresidenta de AJE Córdoba.

EL EMPRENDIMIENTO ENTRE LOS MENORES DE 30

La constitución de Under30 responde a un contexto preocupante: según el Informe GEM 2024-2025, el 80% de los emprendedores recientes en España supera los 35 años, mientras que los jóvenes menores de 25 apenas representan un 9% del total, pese a ser el grupo con mayor capacidad innovadora (un 62% lanza productos nuevos y un 77% incorpora innovaciones en procesos).

"Iniciativas como Under30 representan un pilar fundamental para nuestro futuro", ha señalado Félix Almagro, presidente de AJE Andalucía. "Nuestro espíritu joven es lo que nos diferencia y nos aporta frescura, dinamismo y una manera distinta de entender la empresa. Es muy importante mantener vivo este valor para seguir incorporando talento emergente", ha añadido.

Under30 se articula como un órgano regional estable dentro de AJE Andalucía, con una estructura diseñada para garantizar coordinación, impacto y representatividad real. Así, además de la presidencia de González, la vicepresidencia de Capitán y una secretaría técnica, contará con un grupo de vocales provinciales (uno por cada AJE territorial)-

Esta organización permitirá que todas las provincias hablen con una única voz en materia de emprendimiento menor de 30 años, compartan información relevante, detecten necesidades reales y desarrollen iniciativas replicables en todo el territorio andaluz.

La comisión trabajará de forma permanente y en estrecha alineación con la Junta Directiva de AJE Andalucía, actuando como un espacio de diálogo interprovincial y como plataforma de representación ante administraciones públicas, entidades financieras, universidades y agentes sociales. Su papel será doble: ofrecer apoyo, cobertura y herramientas a los órganos Under30 provinciales y, al mismo tiempo, coordinar la estrategia autonómica para multiplicar el alcance de acciones que promuevan el emprendimiento menor de 30 años en la región.

La iniciativa Under30 ha sido presentada durante el Comité Ejecutivo de AJE Andalucía celebrado hoy en Málaga, al que han asistido el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Antonio Jesús García, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.