El Presidente de Turismo Costa del Sol señala "ineficacia" de controles de aeropuerto y advierte de "coste reputacional"

El presidente de Turismo Costa del Sol ha criticado al Gobierno de España por "retraso y falta de medios" en la reparación del corte de la vía del AVE en Álora, como por "falta de diligencia e ineficacia" en los controles de seguridad del aeropuerto. - M.G. / CEDIDA

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha apuntado este viernes a la "ineficacia" en los controles de seguridad del aeropuerto Málaga-Costa del Sol para los viajeros no comunitarios, a la vez que ha advertido del "coste reputacional" que está suponiendo para la provincia "el desprecio" del Gobierno a Málaga y su sector turístico con respecto tanto al aeródromo como a la conexión ferroviaria.

Así, Salado ha distribuido un mensaje en el que señala que es "inadmisible" el que considera un "desprecio continuo" del Gobierno de España a la Costa del Sol y al sector turístico, "tanto por el retraso y la falta de medios en la reparación del corte de la vía del AVE en Álora, como por la falta de diligencia e ineficacia en los controles de seguridad del aeropuerto a los ciudadanos no comunitarios, que está generando larguísimas colas".

Y añade que estas circunstancias suponen "un coste reputacional importante y un daño a la imagen de nuestro sector", que ha señalado que da empleo a 152.000 personas y genera casi 22.000 millones de euros al año, "siendo una fuente importantísima de ingresos fiscales para el Estado".

"La Costa del Sol merece más respeto y atención", ha señalado el presidente provincial, para quien resulta "intolerable" que desde las instituciones que preside se dediquen cuantiosos recursos a promocionar el destino o que las empresas del sector inviertan en sus hoteles y servicios, ofreciendo altos niveles de excelencia y calidad, "para después tirar por tierra esos esfuerzos en la primera impresión que se llevan los turistas nada más bajar del avión".