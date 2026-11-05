El presupuesto del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) alcanzará en 2027 los 476,9 millones de euros

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, informa sobre presupuestos - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha presentado el proyecto de presupuestos para 2027, que asciende a 476.937.750 euros, incluyendo los organismos autónomos y las empresas públicas. La cifra representa un incremento del 5,8% respecto al ejercicio anterior y del 47% desde 2023.

En este mismo periodo, los recursos destinados a políticas sociales se han duplicado, pasando de siete a 13,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento acumulado del 100%.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha incidido en que "el crecimiento registrado obedece a la evolución de la economía local, la generación de empleo y a la confianza del sector privado".

"No se han aumentado los ingresos porque hayan subido los impuestos, sino porque se ha generado mayor actividad económica", ha afirmado la Muñoz, que ha remarcado que se mantienen congelados los tributos y las tasas municipales, al tiempo que se amplían distintas bonificaciones fiscales y se refuerzan las partidas destinadas a inversiones y servicios públicos.

La regidora, que ha incidido en que "no hemos dejado de presentar los presupuestos en tiempo y forma ni un solo ejercicio", ha enmarcado el proyecto económico en una estrategia basada en "el rigor, la previsión seria de ingresos, la apuesta por equipamientos públicos e inversiones, así como por el gasto social".

"El objetivo es disponer de un instrumento que permita desarrollar las políticas municipales con planificación y conforme a la legalidad, recogiendo las prioridades del programa de gobierno", ha valorado, al tiempo que ha avanzado que está previsto llevar el documento a su aprobación inicial en Pleno este mes de noviembre y culminar su tramitación a mediados de diciembre "para que las cuentas entren en vigor el próximo 1 de enero".

En materia de ingresos, la alcaldesa ha detallado que uno de los factores que incidirá en el aumento de la recaudación prevista es la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), "que permitirá incorporar a la tributación 13 millones de metros cuadrados que pasan de suelo rústico a urbano". A ello, ha dicho, se suman las previsiones de mayor actividad urbanística, el incremento de los ingresos derivados del ICIO, las concesiones y las plusvalías, así como los recursos procedentes del patrimonio municipal de suelo y de las actuaciones del Tribunal de Cuentas. En este último apartado, el Ayuntamiento prevé ingresar 11,9 millones de euros en 2027 "procedentes de la subasta de propiedades embargadas a personas que mantenían deudas con la administración local".

Por otra parte, Muñoz ha informado de que el aprovechamiento medio del 10% de los nuevos desarrollos urbanísticos permitirá incorporar unos 32 millones de euros al patrimonio municipal de suelo, que también financiará actuaciones.

El presupuesto incluye, además, fondos europeos y recursos procedentes del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía "para dar continuidad a proyectos estratégicos".

Asimismo, ha destacado que las bonificaciones aplicables al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas protegidas alcanzarán el 95%, al igual que se mantienen las ventajas fiscales para familias numerosas y una reducción de la carga fiscal del IBI para los establecimientos hoteleros, "en cumplimiento del compromiso adquirido con el sector".

INVERSIONES

Por otro lado, en relación con el capítulo de inversiones, la primera edil ha apuntado que contempla una consignación de 67.960.789 euros con financiación municipal, a la que se sumarán cerca de 18 millones de euros procedentes de otras instituciones y de fondos europeos, hasta alcanzar una capacidad inversora superior a los 85 millones de euros.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la dotación de seis millones de euros para impulsar la construcción de vivienda pública, "una partida concebida para concurrir a las líneas de cofinanciación que está ultimando la Junta de Andalucía".

"Nuestro objetivo es movilizar recursos adicionales de otras administraciones y alcanzar una financiación global de hasta 50 millones de euros para promover inmuebles destinados a la venta, el alquiler o con precio tasado", ha anotado.

Este apartado también recoge 7,4 millones de euros para el proyecto del aparcamiento público y las instalaciones deportivas del Albergue África, nuevas infraestructuras de estacionamiento en la plaza de Toros y Nueva Andalucía y un aparcamiento subterráneo entre las calles Ruiz Picasso y Fuente Nueva, en San Pedro Alcántara.

En materia de movilidad y renovación urbana, se reservan cuatro millones de euros para el plan de asfaltado, que permitirá actuar sobre la red viaria de Marbella, Nueva Andalucía, Las Chapas y San Pedro Alcántara.

A esta cantidad se suma un millón de euros para completar las medianas desde Puente Romano hasta la zona de Boho Club y otro millón para iniciar el desdoblamiento y la duplicación de la carretera de Ronda. Igualmente, se contemplan el plan integral de modernización del bulevar y la revitalización urbana de la zona sur de San Pedro Alcántara.

La alcaldesa ha desglosado que el proyecto económico incorpora asimismo actuaciones destinadas a nuevas instalaciones municipales. Entre ellas figuran 6,6 millones de euros para el estadio de atletismo; 3,5 millones para la Escuela de Música y Danza de San Pedro Alcántara; dos millones para la nueva biblioteca sampedreña y 1,4 millones para el Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía.

También se incluye una partida para dotar de mobiliario museístico al antiguo Trapiche del Prado, así como recursos para la reforma del Centro de Participación Ciudadana de La Patera y la instalación de cubiertas en los graderíos de los campos de fútbol José Almagro y Elena Benítez. La Senda Litoral y la renovación de parques infantiles contarán con más de dos millones de euros, al igual que se reservan fondos para la gestión y climatización de los centros educativos municipales.

Por otro lado, el presupuesto contempla cerca de 30 millones de euros para los planes de conservación y el mantenimiento ordinario de la ciudad, con intervenciones en playas, zonas verdes, centros educativos, instalaciones deportivas y espacios públicos.

En concreto, el capítulo 2 incorpora unos 25 millones de euros "para atender las necesidades de mantenimiento, incluidos los cascos antiguos y las urbanizaciones, así como los planes dirigidos a la pequeña y mediana empresa". En materia de movilidad, Muñoz ha hecho hincapié en que la gratuidad del transporte público "continuará formando parte de las medidas de apoyo a las familias, con una aportación municipal de 6,5 millones de euros que permite mantener este servicio sin coste para los vecinos".

Por último, se ha referido a las políticas sociales "como uno de los ámbitos que ha experimentado un mayor crecimiento durante la legislatura".

La dotación presupuestaria en el ámbito social alcanzará en 2027 los 13.823.000 euros, "lo que refleja nuestro compromiso con la atención a las personas y colectivos que requieren mayor respaldo", ha subrayado Muñoz, que ha explicado que "la partida permitirá actualizar los contratos de servicios sociales, atender el incremento de los costes de dependencia, reforzar los dispositivos destinados a personas sin hogar, ampliar las subvenciones a entidades sociales y desarrollar programas dirigidos a las personas mayores".