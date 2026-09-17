Prisión para la detenida por el homicidio de un hombre con arma blanca en Pizarra (Málaga)

Archivo - Juzgado de Guardia de Málaga, foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, acordó este pasado miércoles, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida por matar presuntamente a un hombre en la localidad de Pizarra.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apuntando que la detenida prestó declaración y está investigada por un delito de homicidio en esta causa que por ahora permanece bajo secreto y cuya instrucción corresponderá a la plaza número 3 de la capital.

Fue la Guardia Civil la que detuvo a esta mujer, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre sobre las 14,55 horas en Zalea, una pedanía de dicha localidad, después de que Emergencias 112 Andalucía recibiera varias llamadas sobre esta agresión con arma de fuego.

Las fuentes del TSJA han indicado que el ingreso en prisión se decretó a última hora de la tarde en el transcurso de una "compleja" guardia judicial con un elevado número de personas detenidas por diferentes hechos delictivos.