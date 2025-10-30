En prisión un hombre, detenido en una investigación por la desaparición de otro en Cómpeta (Málaga)

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Torrox (Málaga) está investigando la desaparición de un vecino del municipio malagueño de Cómpeta, marco en el que ha sido detenido y ya ha ingresado en prisión otro hombre.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han señalado que en esta causa se ha decretado el secreto sumarial de las actuaciones.

Según han explicado estas fuentes, fruto de las investigaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se detuvo a un hombre, que ha ingresado en prisión por orden judicial.