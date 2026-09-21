Prisión provisional para los tres detenidos por el tiroteo en Málaga capital que se saldó con la muerte de un joven

Archivo - Imagen de archivo del juzgado de guardia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres detenidos por la muerte el pasado viernes de un joven tras un tiroteo en la capital malagueña.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han indicado que inicialmente se les investiga por un presunto delito de homicidio y han apuntado que durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los tres arrestados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La causa la investigará la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, han precisado las mismas fuentes.

La Policía Nacional detuvo en el marco de la denominada 'Operación Brown' a estas tres personas por su presunta implicación en el tiroteo registrado en concreto en la calle Barcenillas, en la zona malagueña de Pinosol.

Los agentes arrestaron a dos sospechosos poco después al suceso, que tuvo lugar a las 11,40 horas. Además, el mismo viernes detuvieron al tercero y la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

La víctima se encontraba sentado en un banco próximo a su domicilio. Según explicó la Policía Nacional, tres hombres se han acercado disparando sorpresivamente varias veces sobre esta persona, que fue traslada a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció.

Así, señalaron que "gracias a la rápida reacción" de las patrullas de seguridad ciudadana de Policía Nacional, uno de los autores fue detenido en los minutos posteriores, huyendo los otros dos individuos del lugar.

La investigación fue asumida inmediatamente por parte de Udyco Costa del Sol y Greco Costa del Sol, cuyos efectivos lograron ubicar en las horas siguientes una vivienda en Málaga utilizada por el detenido. En dicho inmueble se llevó a cabo una entrada y registro, procediendo a la detención del segundo autor.

Asimismo, las urgentes gestiones realizadas a continuación permitieron identificar plenamente al tercero de los autores, el cual había huido cambiándose de ropa y de aspecto. En un vasto operativo desplegado se consiguió localizarle sobre las 23,00 horas en una calle de Fuengirola (Málaga) y se le detuvo.