Profesionales del mercado estadounidense conocen oferta de la Costa del Sol en una acción especializada en segmento MICE

Profesionales del mercado estadounidense conocen la oferta de la Costa del Sol en una acción especializada en el segmento MICE - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha colaborado en la organización de un fam trip dirigido al mercado norteamericano con el objetivo de dar a conocer el destino a profesionales del sector.

Esta acción se ha desarrollado a petición del hotel Don Carlos de Marbella (Málaga), en colaboración con Preferred Hotels & Resorts y la agencia Lididadi, según ha señalado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

El viaje estuvo dirigido al equipo comercial de Lididadi, una agencia de incentivos de lujo con sede en Nueva York. En total, participaron 16 vendedores junto a un representante de Preferred Hotels & Resorts, lo que permitió concentrar la acción en un grupo profesional con capacidad directa de prescripción.

La iniciativa responde al creciente interés que el mercado norteamericano está mostrando por la Costa del Sol. Este incremento de la demanda ha motivado la puesta en marcha de acciones específicas orientadas a reforzar el conocimiento del destino entre perfiles comerciales, y con el objetivo principal de seguir posicionando la Costa del Sol en el mercado estadounidense.

Durante el desarrollo del fam trip, los participantes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la oferta turística del destino, gracias a esta acción que permite trasladar de forma directa las características del territorio y sus posibilidades para el desarrollo de experiencias profesionales.

Para ello, ha sido fundamental la colaboración entre Turismo Costa del Sol, el hotel Don Carlos de Marbella, Preferred Hotels & Resorts y Lididadi.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado el valor de este tipo de iniciativas dentro de la estrategia internacional del destino. En este sentido, ha señalado que "este tipo de fam trips nos permite acercar el destino a profesionales que trabajan directamente con el cliente final".

Asimismo, ha subrayado, además, la importancia del mercado norteamericano en este tipo de acciones. "El objetivo es seguir posicionando la Costa del Sol y reforzar su imagen en un mercado que muestra un creciente interés por el destino", ha agregado.

Los viajes de familiarización constituyen una herramienta clave para la promoción turística. A través de estas acciones, los profesionales pueden conocer de forma directa la oferta del destino y trasladarla posteriormente a sus clientes.

Este tipo de iniciativas permite además reforzar la presencia del destino en mercados internacionales. El contacto directo con equipos comerciales facilita la generación de nuevas oportunidades en el ámbito del turismo MICE.