Profesionales participan en Málaga en una jornada de la UMA patrocinada por Unicaja sobre litigios con consumidores

Casi Medio Centenar De Profesionales Ha Participado Este Jueves En Una Jornada Organizada Por La Universidad De Málaga (UMA) Y Patrocinada Por Unicaja En La Que Se Han Abordado Los Litigios Con Consumidores. - UNICAJA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi medio centenar de profesionales ha participado este jueves en una jornada organizada por la Universidad de Málaga (UMA) y patrocinada por Unicaja en la que se han abordado los litigios con consumidores.

La Facultad de Derecho ha acogido el encuentro jurídico 'Panorama actual en litigios con consumidores', que ha reunido a profesionales del ámbito académico y jurídico y que ha servido para analizar los principales desafíos que plantea la litigación en materia de consumo.

La iniciativa se ha celebrado con el apoyo de la Red Andaluza de Investigación en Modelos de Eficiencia Procesal (RAIMEP). El programa se ha estructurado en cuatro mesas redondas en las que se han abordado cuestiones como las acciones colectivas, la financiación de litigios, la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el ámbito de los consumidores.

En las sesiones han participado catedráticos y profesores de distintas universidades españolas, entre ellas las de Málaga, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, la Pablo de Olavide de Sevilla, Valencia y UTAMED, junto a profesionales del sector jurídico.

Por parte de Unicaja, han intervenido el director de Asesoramiento Procesal, Gonzalo Sánchez del Cura; la directora de Asesoramiento en Tecnología y Privacidad, Ana Pedroza, y el consejero delegado de Procesa Abogados (Grupo Unicaja), Alfonso Campos, quienes han aportado una visión práctica desde el ámbito financiero sobre algunos de los retos jurídicos actuales.

La jornada ha servido como espacio de reflexión sobre la evolución del derecho procesal en materia de consumo y la necesidad de adaptar el sistema judicial a los nuevos escenarios derivados de la litigación colectiva y de la transformación digital.

El encuentro ha sido inaugurado por sus directoras, la catedrática de Derecho Procesal de la UMA, Yolanda de Lucchi López-Tapia, y la profesora titular Milagros López Gil, quienes han destacado la importancia de reforzar la colaboración entre la universidad y los profesionales del derecho.

La colaboración de Unicaja en este tipo de iniciativas se enmarca en su compromiso con la investigación jurídica académica y con el traslado a los profesionales de los resultados alcanzados.