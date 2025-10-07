El programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas 'STEM Talent Girl' abre periodo de inscripciones en Málaga

Archivo - Imagen de archivo de una presentación de STEM Talent Girl - AYUNTAMIENTO - Archivo

Se desarrolla durante ocho meses con actividades para niñas y jóvenes adaptadas a las distintas edades y compatible con el curso escolar

MÁLAGA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

STEM Talent Girl, el programa de promoción de fomento de las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Fundación ASTI, abre el periodo de inscripciones de cara a la celebración de su segunda edición en Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. Cabe recordar que, gracias al apoyo municipal, abrió el curso pasado con sede física en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera.

Se trata de un programa nacional de alto impacto que busca contribuir activamente a reducir la brecha de género en las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). De carácter gratuito, se desarrolla durante ocho meses fuera del horario escolar y está destinado a alumnas de la región que estén cursando ESO, Bachillerato, FP o estudios universitarios. La idea es acompañar a las participantes a lo largo de todo su itinerario educativo, aunque pueden incorporarse en cualquier curso.

STEM Talent Girl se estructura en tres subprogramas diseñados en función de la edad y necesidades formativas: 'STEM for her', 'Mentor Women', y 'Real Work'.

'STEM for her' es para estudiantes de ESO con el objetivo de ayudarles a descubrir sus talentos, eliminar sesgos y orientar su formación hacia áreas científico-tecnológicas con alta empleabilidad.

Por su parte, 'Mentor Women' está destinado a alumnas de Bachillerato, y les ofrece orientación personalizada para decidir su futuro académico y profesional.

Y, por último, la propuesta denominada 'Real Work' está dirigida a universitarias, las conecta con empresas líderes y les ayuda a dar el salto al mundo laboral.

El programa cuenta con una nutrida red de mentoras, más de 500 profesionales STEM de distintos ámbitos que guían a las participantes a través de charlas inspiracionales, sesiones de mentoring, actividades prácticas, visitas a su empresa e, incluso, desarrollando junto a la alumna su propio proyecto de investigación.

INSCRIPCIONES HASTA EL 15 DE OCTUBRE

Las inscripciones para esta segunda edición están abiertas hasta el 15 de octubre y las plazas son limitadas. Más información en: www.talent-girl.com. Las alumnas seleccionadas comenzarán el curso en octubre.

STEM Talent Girl nació hace diez años y ha formado ya a más de 8.000 niñas de toda España. En su primera edición en Málaga participaron más de doscientas alumnas.

Tiene 14 sedes físicas en Madrid, Castilla y León, Zaragoza y Valencia, además de Málaga, así como una sede online para las estudiantes que residen en otras provincias.

Cuenta, además, con un aula virtual donde las jóvenes y sus familias pueden visualizar y apuntarse a las distintas actividades o hacer seguimiento de sus progresos.