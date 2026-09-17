El programa de recuperación del camaleón en Málaga logra la reintroducción de 1.156 ejemplares desde 2011

Suelta de un camaleón en Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha asegurado que continúa impulsando la recuperación y cría de camaleones comunes para su reintroducción en el hábitat natural. Desde la puesta en marcha en 2011 del programa municipal de conservación del 'Chamaeleo chamaeleon', ya son 1.156 ejemplares que han sido atendidos y recuperados.

Los últimos han sido los seis camaleones que en la mañana de este jueves han sido liberados en el parque forestal Hacienda Clavero y en Monte Victoria.

Se trata de dos ejemplares que ingresaron en el Centro de Control de la Biodiversidad con lesiones por atropello y otros cuatro que fueron recepcionados y recuperados en las instalaciones municipales, ubicadas en el Centro de Protección Animal Municipal (Cepam), por encontrarse fuera de su hábitat.

Los concejales delegados de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y del Distrito Este, Carlos Conde, han asistido a esta suelta que da continuidad a la de otros seis ejemplares que fueron liberados el pasado mes de junio en el Monte Las Erizas. Además, el año pasado fueron reintroducidos 65 camaleones, la misma cifra que en 2024, mientras que en 2023 fueron otros 69.

En este sentido, han destacado que en este mismo periodo (2023-2026) han sido recuperados, rescatados o recibidos en el Centro de Control de la Biodiversidad un total de 197 camaleones, que se suman a los 61 nacidos y criados en cautividad, lográndose un índice de supervivencia del 91,5% respecto a los citados 258 ejemplares gestionados.

El Centro de Control de la Biodiversidad del Ayuntamiento de Málaga es el encargado de atender y tratar a ejemplares heridos o en malas condiciones sanitarias, para luego favorecer su aclimatación en régimen de semilibertad antes de proceder a su reintroducción en un entorno natural.

La selección del lugar se determina atendiendo a dos criterios fundamentales: la zona de procedencia de los ejemplares y las características del hábitat que los acogerá. En este caso, se persigue reforzar las poblaciones ya existentes para aumentar tanto el número como la diversidad y la variabilidad genética de la especie.

Además, en los últimos años se están realizando introducciones en los parques forestales de la ciudad, que se están consolidando como ecosistemas propicios para estas poblaciones. Así, técnicos del Centro de Recuperación del Camaleón visitan el enclave para valorar la idoneidad de los espacios que pudiesen albergar ejemplares de camaleón común, así como evaluar riesgos potenciales para la especie.

Para esta última suelta, se ha considerado que el parque forestal Hacienda Clavero es un espacio adecuado para la introducción de ejemplares provenientes del Centro de Recuperación del Camaleón Común gestionado por la Sección de Biodiversidad y Educación Ambiental del Área de Sostenibilidad Medioambiental.

TRATAMIENTO

Todos los ejemplares atendidos en el Centro de Control de la Biodiversidad son cedidos por el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Málaga y cuentan con una ficha clínica en la que se anota el tratamiento que reciben.

Las afecciones más significativas de estos últimos camaleones recuperados han sido oculares y lesiones en la cola. En términos generales, las más significativas son deshidratación y delgadez, quemaduras superficiales, heridas por atropellos e intoxicación.

La labor de este servicio municipal se centra principalmente en cinco líneas de trabajo: atención de ejemplares heridos o incautados, aclimatación de los ejemplares recuperados previo a la reintroducción, reproducción y cría en cautividad, reintroducción en espacios naturales y el programa de Educación Ambiental sobre Biodiversidad en el que participan los centros docentes de la ciudad.

Desde el comienzo de este proyecto en marzo de 2011, unos 44.800 alumnos han participado en este programa educativo, han apuntado desde el Ayuntamiento en una nota.

Además de las actividades propias del programa, en los últimos años se han llevado a cabo distintas iniciativas. Es el caso del convenio de patrocinio con el grupo empresarial DAMM durante los años 2023 y 2024 o la colaboración con el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga para el seguimiento de las poblaciones de camaleón común en varias zonas del término municipal.

Actualmente, junto a la Universidad de Málaga y la asociación 'Madretierra' se está llevando a cabo un estudio del efecto que la temperatura durante la incubación pueda tener en el género de las crías de camaleón común.