El programa ‘Rutas Ex-Céntricas’ de Málaga capital dedica sus nuevas sesiones a los cuentos de Andersen

MÁLAGA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga vuelve a ofrecer los próximos días 3 y 4 de enero nuevas sesiones del programa 'Rutas Ex-Céntricas' que van a estar dedicadas a los cuentos de Andersen.

Estas visitas guiadas tendrán como punto de partida la estatua del escritor danés situada en la plaza de La Marina. La duración será de 90 minutos y habrá un aforo máximo de 15 personas, siendo el recorrido a pie, han informado desde el Consistorio.

Con la actividad de los cuentos de Andersen se pretende dar a conocer también la cantidad de personajes extranjeros relevantes que alguna vez visitaron o vivieron en Málaga. Esta ruta va a ser teatralizada de manera que en estas fechas navideñas sea una manera más entretenida de aprender historia para toda la familia.

Los pases son el 3 de enero y las inscripciones pueden hacerse a partir del 27 de diciembre a las 08.00 horas y el 4 de enero, haciendo la inscripción a partir del 28 de diciembre a la misma hora. Las solicitudes se harán en el enlace https://rutasexcentricascuentosdeandersen.eventbrite.es

La intención del Área de Cultura con este programa de 'Rutas ex-céntricas es la de potenciar el conocimiento del patrimonio y educar la mirada desde el conocimiento histórico. Este programa comenzó este pasado verano con una oferta de 35 rutas que se desarrollaron hasta octubre.

"Uno de los ejes que me he marcado como concejala de Cultura es el de descentralizar la cultura y que no quede ni un sólo resquicio por cubrir, ni en cuanto a territorio ni en cuanto oferta cultural y de ocio. Creo que estas rutas son una innovación importante, pues permitirán a los malagueños darse cuenta de que hay joyas distribuidas por toda la ciudad", señaló en su momento la concejala de Cultura, Noelia Losada.