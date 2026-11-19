El Proyecto 'Frida' del equipo UMA-Málaga logra triple reconocimiento internacional en biología sintética. - UMA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de estudiantes de la Universidad de Málaga 'UMA-Málaga' ha logrado un triple reconocimiento internacional con su proyecto 'Frida' en su paso por el Grand Jamboree de iGEM 2026, la mayor competición de biología sintética, que este año ha reunido a más de 460 equipos procedentes de centros de investigación y universidades de todo el mundo.

'Frida', presentado dentro de la "exigente" división Undergraduate (estudiantes de grado), nace con el objetivo de dar respuesta al cribado desigual de enfermedades raras, han informado desde la universidad en una nota.

Para ello, los estudiantes de la UMA han diseñado una plataforma de cribado para detectar enfermedades raras basándose en la tecnología 'Sherlock', complementándolo con una herramienta de software propia que permite diseñar los guías específicos para detectar mutaciones causantes de estas enfermedades.

Logran, así, una "solución integral que ha cautivado al panel internacional de jueces" y que logra estar entre los mejores del mundo tanto en laboratorio como en desarrollo de software. Este proyecto ha sido nominado entre los tres mejores del mundo en Best Alternative Platform, entre los cinco mejores en Best Software y en el Top 5 de su categoría temática Diagnostics.

"Un orgullo enorme, que demuestra el talento científico que se forja en la Universidad de Málaga, situada hoy en la élite mundial de la biología sintética", han destacado desde el equipo universitario.

La competición iGEM (International Genetically Engineered Machine), nacida en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), es el evento de referencia mundial para jóvenes investigadores en biología sintética.

Durante meses, equipos multidisciplinares de estudiantes diseñan, construyen y prueban sistemas biológicos complejos desde cero, evaluándose no solo la excelencia técnica de sus experimentos, sino también su impacto social, bioseguridad y divulgación científica.

El equipo UMA-Málaga está integrado por estudiantes de diversas titulaciones de la universidad malagueña como Bioquímica, Biología, Informática, Ing. del Software, Filosofía, Enfermería y Psicología.

Coordinado por los investigadores principales Carlos Francisco Rodríguez Caso, Manuel Bernal Muñoz y Beatriz García Díaz, está impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga, a través de su iniciativa UMA Experience.

En el proyecto han colaborado también Ibima Plataforma Bionand e iniciativas privadas como la empresa de base tecnológica PharmaX Solutions, siendo una apuesta del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Facultad de Ciencias.