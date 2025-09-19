El proyecto 'Genius' celebra su cuarta edición para poner en valor a los artesanos de la gastronomía malagueña

El presidente de Diputación, Francisco Salado, junto al presidente de la Fundación El Pimpi, Luis Merino Bayona; la consejera delegada de Bodeja El Pimpi y representante de La Sole del Pimpi, Elena Cobos; el director de 'Genius', Samuel Perea; y otros - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación El Pimpi inaugura con el lema 'Imagina lo extraordinario' la cuarta edición de 'Genius', el proyecto que reconoce y difunde el talento de los artesanos que "elevan la gastronomía malagueña con tradición e innovación". De la mano de la marca promocional Sabor a Málaga de la Diputación provincial, de la Fundación Mahou San Miguel y de La Sole del Pimpi, se convierte en "un espacio para preservar la esencia de la tierra".

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto al presidente de la Fundación El Pimpi, Luis Merino Bayona; a la consejera delegada de Bodeja El Pimpi y representante de La Sole del Pimpi, Elena Cobos, y al director de 'Genius', Samuel Perea, quienes han destacado que este proyecto tiene como objetivo "dar visibilidad al trabajo de pequeños productores y mostrar cómo sus creaciones trascienden la materia prima para convertirse en cultura y emoción".

Igualmente han revelado las seis nuevas caras de 'Genius' y el programa de actividades: Anabel Martínez, de La Joya (Antequera); Anaís Carretero, de Industrias Cárnicas de Benaoján; Francisco Manuel Pérez Hidalgo, de Bodegas Pérez Hidalgo (Álora); Montse Navarro, de Bodegas Cortijo la Fuente (Mollina), Mari Carmen Torres, de La Huerta de Carmen (Coín) y Miguel López, de Mistela de Arriate.

Salado ha destacado la importancia de estas jornadas "que representan a lo mejor de la provincia de Málaga, al sector agroalimentario, donde hombres y mujeres con pequeñas empresas, dan lo mejor de sí mismos para tener la despensa llena y que, además, se están convirtiendo en embajadores del sector agroalimentario y gastronómico con una nota muy alta".

Ha explicado que Genius "consiste en identificar a una de personas que se han caracterizado por trabajar en su empresa, crear una identificación de su producto con trabajo, con innovación, con consolidación y recuperación de recetas que estaban olvidadas de sus padres".

Por su parte, el presidente de la Fundación El Pimpi ha subrayado "que es fundamental crear nuevos formatos que den a conocer el trabajo de los productores malagueños. Apoyarles forma parte de nuestra misión, al igual que preservar nuestras raíces y sabores". Mientras, Perea ha afirmado que las personas seleccionadas "nos recuerdan que lo extraordinario no solo se imagina, sino que también se hace realidad".

Así, y durante las próximas semanas, 'Genius' dará vida a las historias de sus protagonistas mediante entrevistas, reportajes audiovisuales y encuentros abiertos al público.

Los dos hitos principales de la programación serán: 'Las Seis Caras de Genius' que se desarrollará el 1 de octubre a las 18.00 horas en La Sole del Pimpi, donde los seis protagonistas conversarán con seis periodistas gastronómicos en un encuentro conducido por la periodista Rocío Gaspar.

En este, participarán María José Vidal (Canal Málaga Radio), Enrique Bellver (Diario Sur y Onda Cero), Isabel Naranjo (Onda Cero), Juan Soto ('Málaga en la Mesa'), Javier Almellones ('La Alacena de Málaga') y Yolanda Cisneros ('Cómetelo', Canal Sur TV).

Por otro lado, la Jornada de Inspiración en el auditorio Edgar Neville de la Diputación se llevará a acabo el 7 de octubre a las 12.00 horas y en ella más de 400 estudiantes de escuelas de hostelería malagueñas vivirán un laboratorio creativo junto a los seis 'Genius'.

Charlas dinámicas, debates y una degustación sensorial permitirán a los alumnos descubrir "la pasión, los secretos y las fuentes de inspiración de los protagonistas". También permitirá a los alumnos "adentrarse en la inspiración y creatividad de cada Genius, conocer sus fuentes, entender sus pasiones y percibir los detalles que lo hacen únicos".

Por último, los 400 alumnos llegarán de distintas escuelas que han sido invitadas como son la Escuela de Hostelería IES María Zambrano 'Castillo del Marqués', IES Universidad Laboral, IES La Rosaleda, Escuela Jacaranda, Estudio de Cocina y Sala Cantera de la Fundación El Pimpi, Escuela de Hostelería de Málaga 'La Cónsula', 'La Fonda', así como profesionales de restaurantes y comercios del sector.

Tras más de 50 años de compromiso cultural y social, la Bodega El Pimpi creó en 2017 la Fundación El Pimpi para dar continuidad y proyección a este legado. Desde entonces, impulsa iniciativas que apoyan a productores locales, fomentan la cultura y fortalecen la identidad malagueña.

En cuanto a los seis 'Genius' 2025, y sobre su trayectoria profesional, cabe destacar que Anabel Martínez reinventa desde Antequera la pastelería artesanal con propuestas como su icónico bollo relleno de chocolate, mientras que Anaís Carretero pertenece a una tercera generación de charcuteros de Benaoján, y combina tradición e innovación para revitalizar el empleo en la Serranía de Ronda.

Además, Francisco Manuel Pérez Hidalgo, ingeniero y viticultor, recupera en Álora el terruño malagueño y lo embotella con sabiduría y rigor académico. Y Mari Carmen Torres es una agricultora apasionada, que desde Coín defiende un modelo sostenible que cuida el suelo y da vida a productos de sabor único.

Y por último, Miguel López en Arriate mantiene viva la tradición de elaborar mistela artesanal, reconocida como patrimonio inmaterial de Andalucía, mientras que Montse Navarro, desde Mollina, representa el legado de tres generaciones de viticultores, innovando en aromas, sabores y procesos de crianza.