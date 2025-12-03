El proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de 2026 asciende a 1.234 millones de euros

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, durante la presentación del proyecto de presupuestos para 2026 - EUROPA PRESS

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 asciende a 1.234.326.277,35 euros, donde se prioriza "la vivienda, la calidad de vida y revitalización de los barrios y el avance de los proyectos de ciudad". En 2025, las cuentas del Consistorio ascendieron a 1.256.807.240,29 euros, por lo que bajan respecto al año anterior.

Las inversiones suponen más de 170 millones de euros y comprende unos 450 proyectos y actuaciones; y con los planes de conservación en distritos se alcanzan los 195 millones.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, ha informado del presupuesto, que ha definido como "realista, riguroso y a la altura de los desafíos que Málaga tiene".

Por otro lado, en cuanto a los ejes del presupuesto para Málaga Social son 177,14 millones de euros; Málaga sostenible, 332,21 millones de euros; Málaga activa e innovadora, 68,59 millones de euros; Málaga cultura y referente, 78,89 millones de euros; y Málaga urbana, 346,92 millones de euros.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))