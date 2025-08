PSOE-A acusa a la Junta del recorte del permiso a empleados autonómicos que afrontan enfermedades graves de sus hijos

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Olga Manzano, ha calificado este lunes como una "injusticia que clama al cielo" la denegación por parte de la Junta de Andalucía de permisos a los empleados autonómicos que deben afrontar el cuidado de sus hijos por padecer enfermedades muy graves, como puedan ser los casos de un cáncer, piel de mariposa, o hidrocefalia, entre las más de un centenar de enfermedades ya cuantificadas e identificadas.

En una rueda de prensa en la sede provincial del PSOE de Málaga, Manzano ha explicado que estos permisos retribuidos, que se denominan Cumen, los introdujo en el ordenamiento jurídico en 2011 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que ha destacado que esa prestación fue ampliamente mejorado en 2017 por un decreto andaluz "que lleva la firma de María Jesús Montero como consejera de Administración Pública", según una nota de este partido.

"María Jesús Montero consolidó este derecho en Andalucía y Moreno Bonilla lo está destruyendo", ha sostenido al respecto.

La también diputada autonómica por Granada ha criticado que desde enero de 2024 el Gobierno que preside Juanma Moreno "empezó a denegar y a recortar sin explicación y, por supuesto, también sin piedad" este derecho, práctica que están denunciado los sindicatos y que ya los tribunales, ha asegurado, "están dando la razón a las madres y a los padres que recurren las resoluciones negativas de la Junta de Andalucía".

Manzano ha criticado que al presidente andaluz se le llene la boca de andalucismo y reclame otras competencias cuando no ejerce las que tiene y ha asegurado que en el PSOE de Andalucía "no vamos a permitir que se ignore este decreto o que se lo carguen".

Ha denunciado la responsable de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Regional socialista que "se están ignorando los informes médicos" y se están aplicando "criterios arbitrarios" para rechazar la concesión de estos permisos.

"Con las mismas circunstancias, en un centro hospitalario se aprueba el permiso y en otro centro hospitalario se deniega este permiso", ha explicado en este sentido.

A su juicio, ha calificado de "inhumano e indecente" este comportamiento del Gobierno andaluz.

"Y la verdad solamente es una. El Gobierno andaluz no quiere pagar estos permisos, prefiere dar excusas", ha sostenido Manzano, quien ha inferido de esta deicisión que el Gobierno andaluz "no es un gobierno para la gente, es un gobierno para los de más arriba".

En la rueda de prensa ha intervenido una madre en representación de los empleados públicos afectados por esta deicisión. Marta Alés ha asegurado que "no hay palabras para describir esta situación" y ha denunciado que se sienten "desamparados, abandonados y maltratados por la Consejería de Sanidad".

"Ojalá no tuviésemos que pedir esto, ojalá pudiésemos trabajar como el resto de las personas", ha indicado Alés, según la nota del PSOE-A, quien ha reclamado que se valore la atención que prestan a sus hijos e hijas.

"No se valora que el sistema no puede sostener los cuidados que damos como padres, no tiene la suficiente infraestructura, ni el suficiente personal, ni la formación, porque muchas de las enfermedades de nuestros hijos no son conocidas, no saben cómo abordarlo", ha continuado explicando en ese sentido.