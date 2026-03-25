El PSOE acusa a Moreno de "no ejercer de alhaurino" y de incumplir sus promesas con Alhaurín el Grande (Málaga)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la secretaria general del PSOE alhaurino, Marina Maldonado, en el municipio malacitano. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de no ejercer de alhaurino y de incumplir sus promesas electorales con Alhaurín el Grande. En una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE alhaurino, Marina Maldonado, ha precisado los "grandes incumplimientos" de Moreno en su municipio de origen, como "la construcción del Centro Ocupacional Fahala para personas con discapacidad, el segundo equipo médico de urgencias, la depuración integral de las aguas residuales y el nuevo centro educativo".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Aguilar ha señalado que los incumplimientos del presidente andaluz son "especialmente sangrantes" en Alhaurín el Grande, el municipio "que se supone que es el suyo".

"Moreno no ha ejercido de alhaurino, sino todo lo contrario: ha castigado a este pueblo, seguramente porque no tiene un equipo de gobierno del Partido Popular. Pero ese sectarismo no lo pueden permitir los alhaurinos", ha afirmado.

"El próximo 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, se juegan todos los vecinos de Alhaurín el Grande sacar de la presidencia de la Junta de Andalucía a alguien que no ha ejercido de alhaurino, sino que ha ejercido la presidencia castigando a este municipio", ha advertido.

Por su parte, Maldonado ha centrado su intervención en el Centro Ocupacional Fahala, cuya construcción "Moreno prometió en el propio municipio" y refrendó con la colocación de la primera piedra. "Se comprometió delante de todos con las personas con discapacidad y a día de hoy ese compromiso sigue sin cumplirse", ha recriminado.

Maldonado ha extendido la crítica a la situación sanitaria del municipio. "Juanma Moreno se comprometió con Alhaurín el Grande a traer el segundo médico de urgencias y no solo no lo ha traído, sino que las listas de espera han aumentado", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que "los alhaurinos esperamos hasta dos semanas para ver a nuestro médico de familia, y hasta un año para ver a un especialista".

En suma, la secretaria general del PSOE alhaurino ha apostillado también los compromisos incumplidos en materia de infraestructuras, como la depuradora integral y el nuevo centro educativo, de los que "nada hemos visto todavía". "Poco nos ha servido a los alhaurinos tener un presidente de la Junta de Andalucía que sea de nuestro municipio", ha concluido.