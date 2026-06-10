El PSOE afirma que la comarca de Antequera (Málaga) es la más beneficiada por las ayudas del Gobierno a los agricultores

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar en Antequera - PSOE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado este miércoles que la comarca de Antequera "es la más beneficiada" por las ayudas del Gobierno de España a los agricultores y ganaderos para paliar las consecuencias del tren de borrascas ocurrido entre los meses de enero y febrero.

En rueda de prensa junto al secretario general del PSOE de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, y el alcalde de Cuevas Bajas y diputado provincial, Manuel Lara, ha resaltado que la comarca recibe el 68% de las ayudas del conjunto de la provincia, 39,8 millones de euros destinados a 3.445 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas.

Aguilar ha subrayado que, en el conjunto de la provincia de Málaga, el Gobierno de España va a abonar 58,6 millones de euros en ayudas a 5.379 agricultores y ganaderos. "Son ayudas récord. Nunca se habían recibido ayudas directas de este alcance para el sector primario en la provincia de Málaga", ha asegurado.

El responsable socialista ha valorado "la agilidad, la rapidez y el compromiso" del Gobierno de España en la tramitación de estas ayudas. "Esto demuestra que el Gobierno de España, el Gobierno socialista, está con el sector primario de Málaga, con los agricultores y agricultoras, pero además de verdad, con hechos, apoyándolos y haciendo que las ayudas lleguen ya a sus cuentas", ha afirmado.

En este sentido, ha contrapuesto la respuesta del Ejecutivo central con la de otras administraciones. "Mientras otras administraciones anuncian ayudas con mucha publicidad y todavía estamos esperando que se tramiten o que lleguen, el Gobierno de España ya las está ingresando al conjunto de los agricultores y agricultoras", ha señalado.

Aguilar ha defendido que "estar con el sector primario no es utilizar la agricultura como elemento de confrontación ni para generar discursos de miedo". "Estar con el campo es trabajar, dar respuesta y poner recursos sobre la mesa, como está haciendo el Gobierno de España", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado 20,8 millones de euros para actuaciones de emergencia en la A-7 y la A-45, también dañadas por el tren de borrascas. "El compromiso del Gobierno de España con Antequera y con Málaga es incuestionable", ha concluido.

Por su parte, Ruiz Espejo ha destacado que estas ayudas "no tienen precedentes" por su importe, por el número de beneficiarios y por el respaldo que suponen para un sector clave como la agricultura y la ganadería. "Se han resuelto en un tiempo récord. En menos de seis meses se ha tramitado, resuelto y abonado una ayuda de estas características", ha apuntado.

Ruiz Espejo ha señalado que el municipio de Antequera es el que más ayudas recibe de toda la provincia, con 8,4 millones de euros para 562 agricultores y ganaderos. Esta cantidad representa el 14,5% del total provincial. "Es un dato muy relevante que demuestra la apuesta del Gobierno de España por el campo antequerano", ha afirmado.

El secretario general del PSOE de Antequera ha explicado que las ayudas oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por titular, en función de los daños sufridos en las explotaciones. "Son ayudas que han llegado en un tiempo récord y que suponen un reconocimiento real al trabajo y al esfuerzo de los agricultores y ganaderos", ha insistido.

Por último, el alcalde de Cuevas Bajas ha defendido que estas ayudas evidencian "dos formas muy distintas de hacer política". "Mientras unos se dedican a hacer política de humo, el Gobierno socialista trabaja con hechos y da respuesta a las necesidades reales de la gente", ha señalado.

De igual modo, ha destacado la importancia de estas ayudas para los pequeños municipios de la comarca de Antequera, donde el campo y el municipalismo "son realidades inseparables". "En pueblos como el mío son casi 70 los agricultores beneficiados. Estamos hablando de ayudas que llegan directamente a quienes viven y trabajan en nuestros municipios", ha explicado.

Lara ha concluido que el PSOE va a seguir "siempre del lado de la gente de los pueblos, de la gente humilde y del sector primario", defendiendo políticas útiles que "lleguen a todos los hogares y den respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas".