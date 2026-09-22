PSOE apuesta por Ruiz Espejo para recuperar la Alcaldía de Antequera (Málaga) y destaca su compromiso con la ciudad

Representantes del PSOE apoyan a Ruiz Espejo para recuperar la Alcaldía de Antequera. - PSOE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha mostrado su apuesta por José Luis Ruiz Espejo para recuperar la Alcaldía de Antequera (Málaga) en 2027 y poner fin a 16 años de gobierno municipal del PP de Manuel Barón, y han destacado "la trayectoria política, la capacidad de gestión y el compromiso con el municipio" del candidato.

Ruiz Espejo encabezará un proyecto "alternativo" centrado en resolver los problemas locales", reforzar los servicios públicos, mejorar la calidad de vida y garantizar la igualdad de oportunidades en todos los barrios y anejos de Antequera", han asegurado en un comunicado.

El candidato socialista a la Alcaldía de Antequera protagonizó este pasado lunes un acto, que contó con la participación de la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, además de numerosos representantes socialistas de la ciudad y de otros municipios de la provincia.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del acto, Márquez destacó la trayectoria política y de gestión de Ruiz Espejo, así como su capacidad de diálogo, empatía y escucha. "Si Antequera es el corazón de Andalucía, José Luis es el corazón del PSOE", ha afirmado.

La vicesecretaria general del PSOE andaluz ha asegurado que "para los socialistas andaluces, José Luis es el Salvador Illa de Antequera" y ha señalado que representa una manera de hacer política centrada en encontrar soluciones a los problemas de la ciudadanía, frente a la confrontación y la polarización.

Márquez ha considerado que el PP de Antequera "está preocupado" por la candidatura socialista y ha criticado "los ataques personales contra Ruiz Espejo". Asimismo, ha destacado que el candidato ha defendido durante años "las necesidades y reivindicaciones de Antequera desde sus distintas responsabilidades políticas". "Antequera no puede perderse a José Luis como alcalde", ha afirmado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga ha asegurado que la presentación de Ruiz Espejo supone una extraordinaria oportunidad para Antequera. "Hoy empieza el cambio en Antequera", ha manifestado.

Aguilar ha agradecido al candidato que haya aceptado encabezar la candidatura socialista y ha destacado su trayectoria, su capacidad de gestión y su vinculación con el municipio. Frente a quienes cuestionan su compromiso con la ciudad, ha asegurado que "si hay alguien que ha llevado siempre por bandera Antequera ha sido José Luis Ruiz Espejo".

El secretario general socialista ha señalado que Ruiz Espejo ha defendido los intereses de Antequera desde todas las responsabilidades que ha desempeñado y ha expresado su confianza en que su candidatura permita abrir una nueva etapa para el municipio.

Por su parte, Ruiz Espejo ha agradecido la confianza de sus compañeros y compañeras y ha asegurado que asume la candidatura "con enorme honor, con responsabilidad y también con ilusión".

El candidato ha explicado que su objetivo es "construir una alternativa al gobierno municipal del PP y de Barón, centrada en resolver los problemas locales, mejorar la calidad de vida y reforzar los servicios públicos".

Así, se ha referido a "retrasos" en proyectos como el Teatro Torcal y "el abandono de equipamientos", como la escuela de empresas, el camping o el depósito del barrio de Veracruz. Frente a esta situación, ha planteado impulsar las infraestructuras necesarias para el presente y el futuro de Antequera.

Asimismo, ha defendido un proyecto que refuerce los servicios educativos, culturales, deportivos y de atención a los barrios y anejos, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en todo el municipio.

"Ningún barrio, ningún anejo se quede atrás", ha afirmado Ruiz Espejo, quien ha apostado por recuperar el protagonismo de Antequera e impulsar un desarrollo equilibrado que genere oportunidades para todos sus vecinos y vecinas.